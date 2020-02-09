Музыкальный олимп

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Учащаяся Глусской детской школы искусств Альбина Лубкова стала лауреатом I степени Международного гранд-конкурса «Талант года». Он проходил 24—25 января в Минске и собрал на одной сцене победителей различных музыкальных конкурсов 2019 года. Юная цимбалистка мастерски исполнила произведение Бориса Мошкова «Русский танец» и покорила сердца зрителей и жюри. Итог ее выступления — диплом лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Цимбалы. Соло» и специальная премия «За высокие достижения в области культуры и искусства». Также за профессиональную подготовку цимбалистки отмечены ее учитель Светлана Луцкевич и концертмейстер Наталья Кузьмина.

В это же время, но уже в другом месте, творческие вершины покоряли и участники образцового хореографического ансамбля «Вясёлка». На IV Республиканский конкурс танцевального искусства «M&DANS» в Бобруйск съехалось более полусотни детских коллективов со всей страны. Разнообразие жанров, яркие костюмы, мастерство и талант наших земляков не остались незамеченными и были по достоинству оценены. В Глуск юные танцоры привезли 12 дипломов, статуэтки и благодарности хореографам «Вясёлкі» — Снежана Коржнёвой и Марине Рудобелец.

А. АВТУХОВА