Брестская «чулочка» снова жжет: теперь выпустила носки в банках для йогурта с запахами (приятными, конечно)

Источник материала: Tut.by

Носки с приятными запахами выпустил ОАО «Брестский чулочный комбинат», сообщили TUT.BY на предприятии.



Фото: ОАО «БЧК»

Ароматные носки брестская «чулочка» выпустила в коллаборации с переживающим не лучшие времена Брестским заводом бытовой химии.

В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-желтые — цитроном, розовые — малиной. Носки упакованы в банки, по форме напоминающие упаковку для йогуртов или желе.





— Сначала была идея сделать спортивные носки в банках, которые удобно брать с собой на тренировку или в поход. Долго искали крышку. По мере приближения к цели появилась задумка добавить запах. И теперь имеем пять цветов носков, пять запахов

Запах, естественно, продержится только до первой стирки, — рассказал TUT.BY директор «БЧК» Сергей Жевнерович.

Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах чулочки по всей стране.



