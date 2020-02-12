|
Брестская «чулочка» снова жжет: теперь выпустила носки в банках для йогурта с запахами (приятными, конечно)
12.02.2020 08:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Носки с приятными запахами выпустил ОАО «Брестский чулочный комбинат», сообщили TUT.BY на предприятии.
Ароматные носки брестская «чулочка» выпустила в коллаборации с
В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-желтые — цитроном, розовые — малиной. Носки упакованы в банки, по форме напоминающие упаковку для йогуртов или желе.
— Сначала была идея сделать спортивные носки в банках, которые удобно брать с собой на тренировку или в поход. Долго искали крышку. По мере приближения к цели появилась задумка добавить запах. И теперь имеем пять цветов носков, пять запахов
Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах чулочки по всей стране.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская «чулочка» снова жжет: теперь выпустила носки в банках для йогурта с запахами (приятными, конечно)
Посмотрите, что бресткая «чулочка» опять отожгла к праздникам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)