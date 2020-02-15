Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

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Ученики с интересом слушали рассказы о войне и задавали интересующие их вопросы — многие из нас и не подозревали, что рядом живут настоящие герои. Рассказали наши гости и о том, как сложно было им вернуться к обычной жизни после испытаний в горниле войны.





Нынешнее поколение не должно забывать трагедии Великой Отечественной войны, афганских событий. Мы должны помнить о тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели — мира на земле.













— В первую очередь нужно уважать любого человека, его веру, национальную принадлежность, — сказал С.Гайдук. — Мы все разные, но мы так похожи! Мы одинаково плачем, смеемся, грустим, хотим жить в мире и воспитывать детей…

Подобные мероприятия с молодежью являются лучшим примером для осознания ценности жизни.









Елизавета ЯКУБОВСКАЯ, фото автора