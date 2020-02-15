ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

15.02.2020 — Новости Культуры | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Ученики с интересом слушали рассказы о войне и задавали интересующие их вопросы — многие из нас и не подозревали, что рядом живут настоящие герои. Рассказали наши гости и о том, как сложно было им вернуться к обычной жизни после испытаний в горниле войны.

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

Нынешнее поколение не должно забывать трагедии Великой Отечественной войны, афганских событий. Мы должны помнить о тех, кто честно исполнил воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели — мира на земле.

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

— В первую очередь нужно уважать любого человека, его веру, национальную принадлежность, — сказал С.Гайдук. — Мы все разные, но мы так похожи! Мы одинаково плачем, смеемся, грустим, хотим жить в мире и воспитывать детей…

Подобные мероприятия с молодежью являются лучшим примером для осознания ценности жизни.

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

Встреча с воинами-интернационалистами прошла в центральной библиотеке

Елизавета ЯКУБОВСКАЯ, фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центральной библиотеке города Борисова прошло мероприятие, посвященное войне в Афганистане, в котором приняли участиевоины-интернационалисты Леонтий Иванович...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Могилев в Instagram: топ-10 крутых снимков недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика