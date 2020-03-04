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«Бешеный огурец» и другие. Все вредоносные растения Беларуси собрали в «Черную книгу»
04.03.2020 11:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В издательстве «Беларуская навука» вышла «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения». Ее подготовили сотрудники Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси при участии специалистов Центрального ботанического сада и БГУ. Это первая подобная книга в стране, сообщили TUT.BY в Национальной академии наук Беларуси.
В книге обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов чужеродных сосудистых растений, которые широко распространились в экосистемах Беларуси и являются наиболее вредоносными.
Среди них хорошо известные растения: борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (в просторечии — «бешеный огурец»), крайне опасная амброзия полыннолистная. А также другие, порой кажущиеся безобидными и даже полезными виды (арония Мичурина, ирга колосистая, астры ново-бельгийская и иволистная и другие).
Авторы приводят обширный список чужеродных видов, обладающих пока не реализованным потенциалом вредоносности (246 видов). А также тех, которые стали настолько обычными, что мероприятия по ограничению их распространения уже не имеют смысла (24 вида, в том числе донники белый и лекарственный, чистотел майский и другие).
В книге даны рекомендации, как предотвратить дальнейшее распространение этих растений.
Тираж издания — 700 экземпляров.
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В издательстве «Беларуская навука» вышла «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения». Ее подготовили сотрудники Института экспериментальной...
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