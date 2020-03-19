В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





14 марта активные и талантливые дубровенцы встретились на сцене районного Дома культуры на ежегодном творческом фестивале «Молодежный перекресток». Зажигательные ритмы современного танца, куплеты любимых эстрадных композиций и проникновенная поэзия стали яркой частью этого снежного дня.







Номера участников оценивало компетентное жюри: заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская, директор ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» Виктория Храмцова, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Шкиндерова, хореограф районного Дома культуры Галина Бричикова, руководитель народной студии эстрадной песни «Лира» Ольга Малец, библиотекарь отдела обслуживания и информации Центральной районной библиотеки Наталья Форейторова.













В номинации «Хореография» победителем стал танцевальный коллектив «Созвездие» (аг.Зарубы), запомнившийся зрителям яркой постановкой, костюмами и выразительностью танца. Что подтверждало жюри во время награждения.

Участники номинации «Чтецы и поэты» читали произведения, посвященные Году малой родины и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дипломом первой степени за выразительность и артистизм наградили ученицу средней школы №1 г. Дубровно Полину Капылову и ученицу средней школы № 2 г. Дубровно Анастасию Котикову.







Традиционно одной из многочисленных была номинация «Вокал», и выбрать среди множества исполнителей единственного победителя оказалось непросто. Первым в возрастной категории 22-31 год стал Иван Синяков (аг. Ляды). В возрастной категории 14-21 год победу разделили солистка театра детской песни «Веснушки» Ангелина Гасанова (г. Дубровно) и дуэт Алены Челпановой и Надежды Селицкой (аг. Калиновка).













Все конкурсанты были награждены ди­пломами участников. Евгению Бартенову был вручен диплом в специальной номинации «Эстетическое, патриотическое и духовное воспитание молодежи средствами музыкального искусства».







Ежегодно фестиваль собирает работа­ющую молодежь и учащихся со всего района. Организаторы отметили постоянных участников и поблагодарили новых исполнителей за смелость и любовь к творчеству. Впереди всех их ждут новые конкурсы и выступления, благодарные зрители и громкие аплодисменты. А следующей весной для них вновь будут зажигаться огни «Молодежного перекрестка», ведь это уже давно не конкурс талантов, а встреча добрых друзей, не способных жить без творчества.