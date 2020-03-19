ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

19.03.2020 — Новости Культуры | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

14 марта активные и талантливые дубровенцы встретились на сцене районного Дома культуры на ежегодном творческом фестивале «Молодежный перекресток». Зажигательные ритмы современного танца, куплеты любимых эстрадных композиций и проникновенная поэзия стали яркой частью этого снежного дня.


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

Номера участников оценивало компетентное жюри: заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская, директор  ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района» Виктория Храмцова, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Шкиндерова, хореограф  районного Дома культуры Галина Бричикова, руководитель народной студии эстрадной песни «Лира» Ольга Малец, библиотекарь отдела обслуживания и информации Центральной районной библиотеки Наталья Форейторова.


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

В номинации «Хореография» победителем стал танцевальный коллектив «Созвездие» (аг.Зарубы), запомнившийся зрителям яркой постановкой, костюмами и выразительностью танца. Что подтверждало жюри во время награждения.

Участники номинации «Чтецы и поэты» читали произведения, посвященные Году малой родины и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дипломом первой степени за выразительность и артистизм наградили ученицу средней школы №1 г. Дубровно Полину Капылову и ученицу средней школы № 2 г. Дубровно Анастасию Котикову.


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

Традиционно одной из многочисленных была номинация «Вокал», и выбрать среди множества исполнителей единственного победителя оказалось непросто. Первым в возрастной категории 22-31 год стал Иван Синяков (аг. Ляды). В возрастной категории 14-21 год победу разделили солистка театра детской песни «Веснушки» Ангелина Гасанова (г. Дубровно) и дуэт Алены Челпановой и Надежды Селицкой (аг. Калиновка).


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

Все конкурсанты были награждены ди­пломами участников. Евгению Бартенову был вручен диплом в специальной номинации «Эстетическое, патриотическое и духовное воспитание молодежи средствами музыкального искусства».


В Дубровно прошел творческий фестиваль «Молодежный перекресток»

Ежегодно фестиваль собирает работа­ющую молодежь и учащихся со всего района. Организаторы отметили постоянных участников и поблагодарили новых исполнителей за смелость и любовь к творчеству. Впереди всех их ждут новые конкурсы и выступления, благодарные зрители и громкие аплодисменты. А следующей весной для них вновь будут зажигаться огни «Молодежного перекрестка», ведь это уже давно не конкурс талантов, а встреча добрых друзей, не способных жить без творчества.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 марта активные и талантливые дубровенцы встретились на сцене районного Дома культуры на ежегодном творческом фестивале «Молодежный перекресток»....
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Природа восстанавливает свои пространства». В Венеции в каналах появились лебеди и рыбки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика