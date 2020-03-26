ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тюлени дрейфуют на льдине, овцы прячутся от солнца, а еще есть виды с высоты. Фотографии дикой природы

26.03.2020 13:12 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фотография тюленей, которые дрейфуют на льдине в Антарктиде, победила на конкурсе фото дикой природы «Nature TTL 2020». В нем участвовали 7 тысяч человек из 117 стран, пишет bbc.com. Знакомим вас с победителями.


Фото: NATURE TTL / FLORIAN LEDOUX

Победитель в номинации «Пейзаж». Стадо овец прячется в тени от солнца под тенью дерева. Тоскана. Фото: NATURE TTL / MAREK BIEGALSKI

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Сингапур. Фото: NATURE TTL / ROBERT FERGUSON

Победитель в номинации «Дикая природа». Великобритания. Фото: NATURE TTL / DAVE HUDSON

Второе место в номинации «Пейзаж». Исландия. Фото: NATURE TTL / ALESSANDRO CANTARELL

Фото в номинации «До 16». Словения. Фото: NATURE TTL / MATEJ BORJANCIC

Победитель в номинации «Макро». Китай. Фото: NATURE TTL / MINGHUI YUAN

Фото в номинации «Пейзаж». Исландия. Фото: NATURE TTL / DIPANJAN PAL

Фотография в номинации «Макро». Паук маскируется на фоне дерева. Австралия. Фото: NATURE TTL / CAITLIN HENDERSON
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотография тюленей, которые дрейфуют на льдине в Антарктиде, победила на конкурсе фото дикой природы «Nature TTL 2020». В нем участвовали 7 тысяч человек из 117 стран.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Вернисаж из коллекции В. Лиходедова в Национальном историческом музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика