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Тюлени дрейфуют на льдине, овцы прячутся от солнца, а еще есть виды с высоты. Фотографии дикой природы
26.03.2020 13:12 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фотография тюленей, которые дрейфуют на льдине в Антарктиде, победила на конкурсе фото дикой природы «Nature TTL 2020». В нем участвовали 7 тысяч человек из 117 стран,
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Тюлени дрейфуют на льдине, овцы прячутся от солнца, а еще есть виды с высоты. Фотографии дикой природы
Фотография тюленей, которые дрейфуют на льдине в Антарктиде, победила на конкурсе фото дикой природы «Nature TTL 2020». В нем участвовали 7 тысяч человек из 117 стран.
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