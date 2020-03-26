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От «Грязных танцев» к эпизодам. Как сложилась жизнь Дженнифер Грей

26.03.2020 17:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все мы знаем и любим фильм «Грязные танцы», снятый в далекие 1980-е. Но если имя исполнителя главной роли Патрика Суэйзи до сих пор на слуху, хотя актера нет с нами уже одиннадцать лет, его партнерша Дженнифер Грей явно не может похвастаться такой популярностью. Почему после оглушительного успеха в мелодраме Эмиля Ардолино она не стала мега-звездой Голливуда и чем занимается сегодня?


Дженнифер Грей в фильме «Грязные танцы». Фото: скриншот видео

Бэби

Будучи дочерью актеров Джоэла Грея и Джо Уайлдер, Дженнифер вряд ли могла бы выбрать вместо сцены, например, математический вуз. Девочка планировала пойти по стопам родителей и в середине 80-х уже начала сниматься в кино. Да, это были второстепенные роли, не сулящие большой славы и денег, но Грей не сдавалась, ведь лучше так, чем работать официанткой, как раньше, или мелькать в рекламе. В итоге девушку утвердили в качестве главной героини в фильме «Грязные танцы». Ей предстояло сыграть Фрэнсис Хаусман по прозвищу «Бэби» — приличную девушку из богатой семьи, которая влюбляется в обычного танцора.

Видео: Lyolya Seryogina

В то, что лента Эмиля Ардолино станет невероятно популярной, никто особо не верил: бюджет скромный, сценарий переписывался бесчисленное количество раз и отвергался многими киностудиями. Вишенкой на торте к этому списку стали непростые отношения между Грей и ее партнером Патриком Суэйзи. Последний был на восемь лет старше Дженнифер, ему казалось, что она ведет себя «как ребенок», поскольку любое критическое замечание актриса обычно встречала со слезами на глазах. К тому же более опытный Патрик, имеющий профессиональное балетное образование, все время норовил дать совет коллеге о том, «как надо». Ходили слухи, что к финалу съемок актеры перестали общаться друг с другом и помирились лишь через несколько лет.

В 1987 году лента вышла на экраны и собрала в прокате больше 200 миллионов долларов, против бюджета в 6 миллионов! Успех был феноменальным. Дженнифер и Патрика номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская» и «Лучшая женская роль», правда, статуэтка так и не досталась актерам. Журналисты, находящиеся в жюри, оценили лишь композицию из фильма «The Time of My Life», которой удалось стать «Лучшей песней».

Кто эта девушка?


Дженнифер Грей. 1988 год. Фото: wikipedia.org

Пока Суэйзи уверенно продолжал покорять публику в других хороших картинах, как, например, в фильме «Приведение» или «Дом у дороги», успехи Грей на профессиональном поприще были не такими выдающимися. А решение актрисы сделать ринопластику вообще чуть не поставило точку в ее актерской карьере. Это произошло в начале 90-х годов. П

о словам Дженнифер, первое хирургическое вмешательство оказалось не очень удачным, поэтому за ним очень скоро последовало еще одно, сделавшее из любимицы американцев абсолютно другого человека:

«Я пришла в операционную знаменитостью и вышла никому не известным человеком. Это было похоже на участие в программе защиты свидетелей», — рассказывала актриса в одном интервью. Из-за внешности она даже хотела изменить имя, однако потом все-таки отказалась от этой затеи. После ринопластики для Грей начался период съемок в телевизионных проектах и небольших эпизодах. Увы, вернуть былые лавры у нее так и не получилось. Зато на личном фронте все сложилось намного удачней. 19 лет тому назад она связала свою судьбу с коллегой по цеху Кларком Греггом, которому родила дочь Стеллу.

В 2012 году Дженнифер выступила перед зрителями в необычном для себя амплуа — она приняла участие в шоу «Танцы со звездами», которое, между прочим, выиграла, будучи тогда в возрасте 52 лет! Видимо, занятия с Патриком Суэйзи не прошли для нее даром. Но это не самое главное, что произошло с актрисой благодаря проекту. Прежде чем она подписала контракт, Грей заставили пройти полное медицинское обследование, ведь танцы — это мощная физическая нагрузка, которую способен вынести только здоровый организм. В результате у звезды была обнаружена злокачественная опухоль на щитовидной железе, которую удалось удалить без каких-либо осложнений.

Танцуйте без меня


Дженнифер Грей. 2010 год. Фото: wikipedia.org

Конечно, у такой картины, как «Грязные танцы», рано или поздно должен был появиться ремейк. В частности, разговоры об этом ходили в 2011 году, тогда производством планировала заняться компания Lionsgate, но уже в 2012 году она от этой идеи благополучно отказалась. А вот канал ABC все-таки довел задумку до конца.

Более того, Грей предложили исполнить одну из ролей в ленте, о чем она рассказала журналистам. Только не стала уточнять, какую именно, ведь в итоге отказалась от съемок:

«Я понимаю, что никакой необходимости во мне в этом проекте нет. Я не скажу, что за роль мне предлагали, но, конечно же, не Бэби. И мой единственный совет его авторам звучал так: снимайте свое кино, свою интерпретацию и не пытайтесь просто копировать оригинал, тогда может получиться не хуже или даже лучше», — сказала актриса в интервью The Hollywood Reporter.

Создатели очередных «Грязных танцев» явно не прислушались к совету и сделали фильм, который с треском провалился, собрав огромное количество негативных отзывов. Так что Дженнифер Грей явно не прогадала, отказавшись от сомнительного проекта. Кстати, несмотря на солидный возраст, актриса до сих пор продолжает сниматься в кино, увы, не в главных ролях. Но, возможно, когда у тебя за плечами есть такая лента, как «Грязные танцы», это уже неважно.

 
 
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Все мы знаем и любим фильм «Грязные танцы», снятый в далекие 1980-е. Но если имя исполнителя главной роли Патрика Суэйзи до сих пор на слуху, хотя актера нет с нами уже...
 
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