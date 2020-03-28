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Тест по переименованным городам мира. Сможете угадать их по старым названиям?
28.03.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ровно 90 лет назад города Константинополь и Ангора получили вместо греческих новые турецкие названия — Стамбул и Анкара. И совсем недавно, всего год назад, столица Казахстана Астана стала называться Нур-Султан. Города переименовывают на всех континентах и во все времена: завоеватели, революционеры, желающие остаться в истории правители. Мы решили проверить, как вы ориентируетесь в названиях городов — как существующих, так и давно исчезнувших. Готовы?
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Города переименовывают на всех континентах и во все времена: завоеватели, революционеры, желающие остаться в истории правители. Мы решили проверить, как вы...
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