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Национальный исторический музей в Минске и "Несвиж" вошли в топ-5 музеев СНГ

03.04.2020 13:58 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Национальный исторический музей в Минске и Историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вошли в топ-5 музеев СНГ. Рейтинг лучших залов истории и культуры стран Содружества для посещений и виртуальных экскурсий составил портал "Турстат". В первой пятерке также Государственный исторический музей в Москве и музеи Казахстана в Нур-Султане и Алматы.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальный исторический музей в Минске и Историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вошли в топ-5 музеев СНГ. Рейтинг лучших залов истории и культуры стран...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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