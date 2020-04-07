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92 вокалиста - во втором туре конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

07.04.2020 19:50 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

92 вокалиста в возрасте от 10 лет до 21 года прошли во второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Списки исполнителей в номинации "Эстрадный вокал. Соло" разместили сегодня на сайте Первого национального канала Белорусского радио. Большинство участников споют в младшей категории - от 10 до 12 лет. 

Леонид Захлевный возглавит жюри радиоконкурса 

Теперь в течение недели экспертная группа сформирует топ участников в номинациях "Наследие" и "Инструментальная музыка". Прослушивание возглавляет народный артист Беларуси, композитор Леонид Захлевный. Всего на электронном ящике радиостанции - более 380 анкет, фактически столько же было и в прошлом году. 

  

Услышать голоса "Маладых талентаў" можно по воскресеньям в 9 утра

Впервые второй тур пройдет не в студии Дома радио, а дистанционно. Тот, кто прошел этап, должен отправить концертное видеоисполнение одной из представленных песен. Финал пока планируется без изменений. С 20 по 24 апреля финалисты споют на Красной, 4 в индивидуальном порядке. Услышать голоса "Маладых талентаў" можно по воскресеньям в 9 утра. В одноименной программе - свежие новости о конкурсе и итоги туров.

 
 
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92 вокалиста в возрасте от 10 лет до 21 года прошли во второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Списки исполнителей в номинации "Эстрадный вокал. Соло"...
 
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