Источник материала: БT

Леонид Захлевный возглавит жюри радиоконкурса

Услышать голоса "Маладых талентаў" можно по воскресеньям в 9 утра

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 92 вокалиста - во втором туре конкурса "Маладыя таленты Беларусі" 92 вокалиста в возрасте от 10 лет до 21 года прошли во второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Списки исполнителей в номинации "Эстрадный вокал. Соло"...

92 вокалиста в возрасте от 10 лет до 21 года прошли во второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Списки исполнителей в номинации "Эстрадный вокал. Соло" разместили сегодня на. Большинство участников споют в младшей категории - от 10 до 12 лет.Теперь в течение недели экспертная группа сформирует топ участников в номинациях "Наследие" и "Инструментальная музыка". Прослушивание возглавляет народный артист Беларуси, композитор Леонид Захлевный. Всего на электронном ящике радиостанции - более 380 анкет, фактически столько же было и в прошлом году.Впервые второй тур пройдет не в студии Дома радио, а дистанционно. Тот, кто прошел этап, должен отправить концертное видеоисполнение одной из представленных песен. Финал пока планируется без изменений. С 20 по 24 апреля финалисты споют на Красной, 4 в индивидуальном порядке. Услышать голоса "Маладых талентаў" можно по воскресеньям в 9 утра. В одноименной программе - свежие новости о конкурсе и итоги туров.