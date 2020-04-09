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В Бресте эксгумировали солдат вермахта, которые были захоронены возле Свято-Симеоновского собора
09.04.2020 12:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Останки 421 немецкого солдата, которые покоились на территории брестского Свято-Симеоновского собора, подняли из земли и перезахоронили на немецком военном кладбище под Березой, сообщает
Возле храма покоились останки немецких солдат и офицеров, которые погибли при штурме Брестской крепости в 1941 году. Эксгумацию начали еще в 2018 году. Тогда из земли достали останки 195 солдат. В следующем году удалось эксгумировать 226 останков.
— Еще со времен Первой Мировой войны было принято сооружать кладбища у храмов. Так их было проще найти даже спустя много лет. Кладбище у Свято-Симеоновского собора было предназначено для погибших 45-й пехотной дивизии начиная с 1941 года. Затем здесь проводились дозахоронения и других погибших в госпиталях Бреста вплоть до 1942 года, — рассказала заместитель главы представительства зарегистрированного объединения «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» в Республике Беларусь Людмила Радковская.
Поднятые останки перезахоронили на немецком военном кладбище под Березой.
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За два года работ из-под земли достали останки 421 немецкого солдата.
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