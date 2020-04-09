В Бресте эксгумировали солдат вермахта, которые были захоронены возле Свято-Симеоновского собора

Источник материала: Tut.by

Останки 421 немецкого солдата, которые покоились на территории брестского Свято-Симеоновского собора, подняли из земли и перезахоронили на немецком военном кладбище под Березой, сообщает «Реальный Брест» .



Фото: Реальный Брест

Возле храма покоились останки немецких солдат и офицеров, которые погибли при штурме Брестской крепости в 1941 году. Эксгумацию начали еще в 2018 году. Тогда из земли достали останки 195 солдат. В следующем году удалось эксгумировать 226 останков.

— Еще со времен Первой Мировой войны было принято сооружать кладбища у храмов. Так их было проще найти даже спустя много лет. Кладбище у Свято-Симеоновского собора было предназначено для погибших 45-й пехотной дивизии начиная с 1941 года. Затем здесь проводились дозахоронения и других погибших в госпиталях Бреста вплоть до 1942 года, — рассказала заместитель главы представительства зарегистрированного объединения «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» в Республике Беларусь Людмила Радковская.

Поднятые останки перезахоронили на немецком военном кладбище под Березой.