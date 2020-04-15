В формате 360 градусов. Посмотрите, как в 17 веке выглядел древний замок на востоке Беларуси

Источник материала: Tut.by

В деревне Смоляны Оршанского района находится знаменитый замок «Белый Ковель». Энтузиаст Ахрем Белабровик, создатель проекта VKL3D, представил, как мог выглядеть замок в 17 веке.

Видео: VKL3D

— Выкарыстоўваў усе магчымыя крыніцы, — говорит Белобровик TUT.BY. — У першую чаргу — усе магчымыя даследванні (свае і папярэднія), папярэднія рэканструкцыі, вынікі раскопак і замалёўкі таго часу (у першую чаргу — Напалеона Орды і Юзафа Пешкі). Атрымалась займець нават невядомыя выявы, якія прадэманстравалі замак з іньшага боку.

Строительство бастионного замка началось в 1620-х годах. Рядом находилась граница с Россией, с которой воевала Речь Посполитая. Но архитекторы все же создавали резиденцию рода Сангушек, а не военные укрепления. Поэтому «Белый Ковель» имел черты дворца в стиле эпохи Ренессанс.

Впрочем, позже замку все пришлось выполнять оборонительные функции. Во время Северной войны в замке разместился гарнизон шведов (хозяин замка выступил на их стороне). В 1708-м казаки Петра I взяли взяли «Белый Ковель», но не смогли удержать. Чтобы он не достался шведам, российский император Петра I приказал его взорвать. После этого Сангушки переехали в Гродно, а замок стал приходить в запустение.



Сохранившиеся руины замка. Фото: globus.tut.by

После восстания 1830−1831 годов «Белый Ковель» конфисковали у Сангушек и переданы в собственность коллежского асессора Василия Семенова. Его сын продал полуразрушенный замок «на кирпич». В результате от замка остались лишь руины самой высокой пятиярусной башни, которая сохранилась до наших дней.