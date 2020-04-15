ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В формате 360 градусов. Посмотрите, как в 17 веке выглядел древний замок на востоке Беларуси

15.04.2020 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В деревне Смоляны Оршанского района находится знаменитый замок «Белый Ковель». Энтузиаст Ахрем Белабровик, создатель проекта VKL3D, представил, как мог выглядеть замок в 17 веке.

Видео: VKL3D

— Выкарыстоўваў усе магчымыя крыніцы, — говорит Белобровик TUT.BY. — У першую чаргу — усе магчымыя даследванні (свае і папярэднія), папярэднія рэканструкцыі, вынікі раскопак і замалёўкі таго часу (у першую чаргу — Напалеона Орды і Юзафа Пешкі). Атрымалась займець нават невядомыя выявы, якія прадэманстравалі замак з іньшага боку.

Строительство бастионного замка началось в 1620-х годах. Рядом находилась граница с Россией, с которой воевала Речь Посполитая. Но архитекторы все же создавали резиденцию рода Сангушек, а не военные укрепления. Поэтому «Белый Ковель» имел черты дворца в стиле эпохи Ренессанс.

Впрочем, позже замку все пришлось выполнять оборонительные функции. Во время Северной войны в замке разместился гарнизон шведов (хозяин замка выступил на их стороне). В 1708-м казаки Петра I взяли взяли «Белый Ковель», но не смогли удержать. Чтобы он не достался шведам, российский император Петра I приказал его взорвать. После этого Сангушки переехали в Гродно, а замок стал приходить в запустение.


Сохранившиеся руины замка. Фото: globus.tut.by

После восстания 1830−1831 годов «Белый Ковель» конфисковали у Сангушек и переданы в собственность коллежского асессора Василия Семенова. Его сын продал полуразрушенный замок «на кирпич». В результате от замка остались лишь руины самой высокой пятиярусной башни, которая сохранилась до наших дней.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Смоляны Оршанского района находится знаменитый замок «Белый Ковель». Энтузиаст Ахрем Белабровик, создатель проекта VKL3D, представил, как мог выглядеть...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Выстрел в спину в борьбе за свободу - 155 лет назад был убит президент США Авраам Линкольн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика