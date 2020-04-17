Как сейчас называются Верхняя Вольта и Абиссиния? Тест на знание переименованных государств

Источник материала: Tut.by

Ровно 40 лет назад африканское государство, до этого известное как Южная Родезия (названное в честь знаменитого британского колонизатора Сесила Родса), было переименовано новыми властями в Зимбабве, в честь одноименного города, располагавшегося на его территории в средние века. Пришедший тогда к власти Роберт Мугабе, потом на протяжении 37 лет возглавлявший страну, хотел таким образом избавиться от наследия белых. А мы решили предложить вам проверить, вспомните ли вы другие переименования государств и их причины.