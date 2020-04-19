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Умер писатель Александр Кабаков
19.04.2020 08:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ушел из жизни российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом в «Фейсбуке» сообщают сразу несколько его друзей.
Кабаков получил широкую известность после выхода в 1989 году романа-антиутопии «Невозвращенец», по которому в 1991 году был снят одноименный фильм.
По произведениям Кабакова был также снят фильм «Десять лет без права переписки».
Среди других его книг — «Сочинитель», «Поход Кристаповича» и «Последний герой».
Александр Кабаков родился в 1943 году Новосибирске, получил математическое образование, работал инженером на оборонном предприятии.
В 1972 году стал печататься в газете ««Гудок», потом работал в «Московских новостях», в издательском доме «Коммерсантъ» и ряде других изданий.
В последние годы был главным редактором журнала «Саквояж СВ».
Кабаков — лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии «Большая книга», которую он получил за изданную в 2011 году в соавторстве с Евгением Поповым книгу воспоминаний о писателе и драматурге Василии Аксенове.
Произведения Кабакова были переведены на многие языки издавались в разных странах.
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Ушел из жизни российский писатель и журналист Александр Кабаков. Об этом в «Фейсбуке» сообщают сразу несколько его друзей.
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