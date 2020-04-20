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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 75-летию Великой Победы посвящается тематическая выставка в Минском областном краеведческом музее В Молодечно многие экспонаты демонстрируют впервые. Это и личные вещи, например, Героя Советского Союза, уроженца Молодечно, Даниила Казакевича. Несколько витрин...

В Молодечно многие экспонаты демонстрируют впервые. Это и личные вещи, например, Героя Советского Союза, уроженца Молодечно, Даниила Казакевича. Несколько витрин рассказывают о роли служителей церкви, а также медицинских сестер во время войны. Отдельный акцент на форме советских и немецких военнослужащих, а также на истории оружия. Всего на выставке "Победа одна на всех" более 100 экспонатов. Увидеть их в Минском областном краеведческом музее можно будет до конца мая.