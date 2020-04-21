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На Гомельщине на священника составили протокол. Он установил в церкви пластиковые окна и поменял купола

21.04.2020 18:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Священник Павел Харламов, настоятель храма в деревне Черетянка Гомельского района, поменял внешний вид здания без согласования с Министерством культуры. За это на него был составлен протокол об административном правонарушении, пишет «Наша Ніва».


Успенская церковь до реставрации. Фото: Дмитрий ивченко, fotobel.by

Местная Успенская церковь была построена в 1865—1866 годах в псевдорусском стиле и входит в список историко-культурных ценностей. Без согласования с Министерством культуры проводить в ней реставрацию запрещено.

Но священник за деньги епархии и пожертвования прихожан установил пластиковые окна, перекрасил фасад и установил золотые купола вместо прежних голубых.


Успенская церковь на Гомельщине после реставрации. Фото: t.me/spadczyna

Как заявили «Нашай Ніве» в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома, состоится заседание, на котором специалисты будут рассматривать допущенные нарушения. Если будет решено, что зданию нужно вернуть первоначальный вид, это будет осуществляться за счет церкви.

Аналогичный пример — далеко не единственный за последнее время. Так, 14 апреля 2020 года газета «Новы час» писала, что к административной ответственности был привлечен настоятель Николаевской церкви в Кричеве. Он занялся строительством церковной лавки и разрушил несколько метров вала (церковь находилась на городище).

 
 
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Священник Павел Харламов, настоятель храма в деревне Черетянка Гомельского района, поменял внешний вид здания без согласования с Министерством культуры. За это на...
 
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