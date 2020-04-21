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На Гомельщине на священника составили протокол. Он установил в церкви пластиковые окна и поменял купола
21.04.2020 18:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Священник Павел Харламов, настоятель храма в деревне Черетянка Гомельского района, поменял внешний вид здания без согласования с Министерством культуры. За это на него был составлен протокол об административном правонарушении,
Местная Успенская церковь была построена в 1865—1866 годах в псевдорусском стиле и входит в список историко-культурных ценностей. Без согласования с Министерством культуры проводить в ней реставрацию запрещено.
Но священник за деньги епархии и пожертвования прихожан установил пластиковые окна, перекрасил фасад и установил золотые купола вместо прежних голубых.
Как заявили «Нашай Ніве» в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома, состоится заседание, на котором специалисты будут рассматривать допущенные нарушения. Если будет решено, что зданию нужно вернуть первоначальный вид, это будет осуществляться за счет церкви.
Аналогичный пример — далеко не единственный за последнее время. Так, 14 апреля 2020 года газета «Новы час»
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На Гомельщине на священника составили протокол. Он установил в церкви пластиковые окна и поменял купола
Священник Павел Харламов, настоятель храма в деревне Черетянка Гомельского района, поменял внешний вид здания без согласования с Министерством культуры. За это на...
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