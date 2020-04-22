Владимиру Ленину - 150. Чем он помог белорусам, чем помешал и как влияет на нашу современную жизнь

Источник материала: Tut.by

Со дня рождения Владимира Ленина прошло 150 лет. Существуй Советский Союз, сегодня бы по главному проспекту Минска, названному в его честь, прошла бы торжественная демонстрация (возможно, в масках), а детей школьного возраста расставили бы на дистанцию полтора метра и приняли в пионеры. Но СССР давно нет, а вот Ленин и сейчас живее всех живых. Или все-таки нет?

Денис МартиновичРедактор отдела «Кругозор», кандидат исторических наук

На первый взгляд, фигура неистового Ильича давно ушла с повестки дня. Массовые репрессии, Вторая мировая, перестройка и распад СССР давно и безнадежно заслонили в массовом сознании события 1917 года. Для наших современников они актуальны, вызывают споры и могут разделить на два непримиримых лагеря любую аудиторию.

Еще одна причина — в теории заговора, который существует относительно упомянутых событий. На полках книжных магазинов до сих пор можно найти бредни о том, что репрессий не было, а Запад развалил СССР. Адептам теории о «спрятанной от народа правде» помогают и полузакрытые архивы, что только подливает масло в огонь.

С революцией 1917 года куда проще: все основные документы опубликованы, их подлинность никто не оспаривает. Именно поэтому «патриоты» перенесли всю свою активность на Сталина, которого защищают с упорством, достойным лучшего применения. В итоге личность Ленина интересна разве что немногочисленным идейным коммунистам да ученым (прежде всего историкам, ведь вклад Ильича в мировую науку оказался куда скромнее, чем утверждалось в советское время).



Памятник Ленину в Сморгони. Фото: shliah.by

Готов поспорить: когда с минских улиц и площадей в один прекрасный день исчезнут практически все статуи Ленина (как утверждают специалисты, какую-либо ценность имеют лишь девять памятников из 412), население встретит эту новость с абсолютным равнодушием. А значит, о личности Владимира Ильича можно говорить достаточно спокойно, беспристрастно и с временной дистанции.

Есть ли факты, за которые Ленина хочется проклясть и пригвоздить к позорному столбу? На первый взгляд, да. Речь — об участии в уничтожении Белорусской народной республики. Попытки создания БНР происходили на фоне оккупаций (немецкой, польской, советской), которые сменяли друг друга. Эти страны выступали против белорусской государственности. Кто знает: если бы Красная Армия не двинулась на Запад, БНР могла бы стать полноценным государством, а до Второй мировой войны в сознании белорусов закрепились бы и частная собственность, и уважение к родному языку. А так мы стали частью страны, где вскоре воцарился тоталитарный режим.

Есть ли факты, за что белорусам надо сказать Ленину спасибо? Да, конечно. В конце 1918 года он все же пошел навстречу белорусским коммунистам и согласился на провозглашение БССР. Да, эта республика не имела самостоятельности, ее первое существование было недолгим (второй раз ее провозгласили в 1920-м). Но этот факт закрепился в массовом сознании, Москва уже не могла игнорировать белорусский вопрос.



Памятник Ленину в Минске. Фото: TUT.BY

Ленин помог белорусам и в 1922-м, когда возник вопрос о создании Советского Союза — до этого де-юре существовала РСФСР и дружественные ей республики. По проекту Сталина в составе России должны были появиться автономные республики (в том числе и белорусская). А значит, в 1991-м шансы получить независимость равнялись бы нулю. Ленин же предложил идею федерации, благодаря которой в составе Союза нашлось место и БССР. А в будущем (хотя он, разумеется, не мог об этом знать) появился шанс на восстановление независимости.

И это было спасением для белорусов. Ведь лидеры белого движения выступали за «единую и неделимую Россию» и были не готовы предоставить независимость даже Финляндии. Что уже говорить о братьях-белорусах.

Но давайте откинем эмоции. Перекладывая ответственность за судьбу белорусской нации на Ленина, мы скрываем собственную незрелость. Большевики не смогли победить ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Финляндии. В Польше на борьбу с Красной Армией поднялась вся нация и остановила наступление красных под самой Варшавой. То есть Ленин и его соратники победили лишь там, где существовали условия для победы, где общество было не готово к сопротивлению.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Национальное движение в нашей стране начало серьезно развиваться только в начале ХХ века (заметно позже, чем у соседей), поэтому большинству белорусов был характерен низкий уровень национального самосознания. В Беларуси так и не сформировалась национальная буржуазия, которая могла бы быть заинтересована в создании своего государства и финансировала бы его деятельность. А среди сторонников независимости, которые в итоге поддержали БНР, не хватало единства.

Будь иначе, наши соотечественники так бы и не узнали, что такое СССР. В худшем случае Беларусь после Второй мировой войны стала бы страной социалистического лагеря. Но случилось, как случилось, и теперь нам приходится внимательно изучать портрет руководителя соседней страны, анализировать его положительные и отрицательные действия.

Значит ли это, что Ленин окончательно превратился в историческую фигуру и никак не связан с современностью? К сожалению, нет. Он повлиял и до сих пор влияет на мировую историю. Лидер большевиков являлся апологетом насилия, сделал его основой своей политики.

Защитники Ильича обычно говорят, что красный террор, провозглашенный в сентябре 1918 года, был всего лишь ответом на белый террор со стороны его политических противников. Но это не так. Еще в 1902-м Ленин писал :

— Нисколько не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы это участие. Мы не закрываем глаз на трудность этой задачи, но мы твердо и упорно будем работать над ней, не смущаясь возражениями, что это — «неопределенно далекое будущее».

То есть речь шла не об индивидуальном терроре против представителей власти (его практиковали эсеры, другая политическая партия), а о массовом терроре беднейших людей против среднего класса и «богачей».

Это будущее пришло через 15 лет. Осенью 1917 года Ленин написал статью «Как организовать соревнование» (она была опубликована лишь в 1929-м):

Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы <…>. В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает — ибо только практика может выработать — наилучшие приемы и средства борьбы.

То есть в число противников советской власти априори записывали людей других классов — только на основании того, что они не входили в партию большевиков или не представляли пролетариат.

В 1919 году появилось постановление «О лагерях принудительных работ» , согласно которому в Советской России появились концлагеря (такой лагерь в 1921-м появился и в Минске).

Действия Ленина привели к тому, что это насилие постепенно стало тотальным, всеобъемлющим. Гитлер и Сталин лишь следовали по проложенному им пути, развивая и совершенствуя методы своего «учителя».



На территории городской клинической больницы № 3 сегодня можно найти единственный сохранившийся довоенный памятник Ленину. Во время войны монумент был спрятан и вновь установлен уже в мирное время. Фото сделано в красном цвете. Изображение: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наконец, именно для Ленина было характерно абсолютное неуважение к народу своей страны, попрание норм юридического права и человеческой личности.

— Я рассуждаю трезво и категорически: что лучше — посадить в тюрьму несколько десятков или сотен подстрекателей, виновных или невиновных, сознательных или несознательных, или потерять тысячи красноармейцев и рабочих? Первое лучше. И пусть меня обвинят в каких угодно смертных грехах и нарушениях свободы — я признаю себя виновным, а интересы рабочих выиграют, — заявлял он в 1919-м.

За год до этого, в 1918-м, восстали крестьяне в Пензенской губернии. Ленин отправил на места следующую телеграмму.

Т[овари]щи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь везде «последний решител[ьный] бой» с кулачьем. Образец надо дать. 1. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев. 2. Опубликовать их имена. 3. Отнять у них весь хлеб. 4. Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. P. S. Найдите людей потверже.

Разумеется, насилие было характерно и для белых, и никто не собирается их за это оправдывать. Но именно Ленин сделал применение насилия нормой, целенаправленной, логичной, взаимосвязанной с политикой.

— Мы уже не боремся против отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию как класс. Это должны учесть все сотрудники Чрезвычайных комиссий и все советские работники, из которых многие взяли на себя роль плакальщиков и ходатаев. Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть красного террора, — заявлял в 1918-м чекист Мартын Лацис.

В результате Ленин заложил основу для отношений между государством и отдельным человеком, которая нашла свое продолжение в страшные сталинские времена.

К сожалению, традиции таких отношений никуда окончательно не исчезли. Иногда они определяют и сегодняшнюю повестку дня. А значит, Ленин так окончательно и не исчез из нашей жизни.

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