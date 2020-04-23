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Светлый праздник. Посмотрите, как художники изображали на своих картинах Пасху
23.04.2020 11:36 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 апреля католики, а 19 апреля — православные Беларуси отпраздновали Пасху. Теперь у последних идет Светлая (или Пасхальная) неделя, которая считалась началом весеннего возрождения и обновления жизни. Собрали для вас картины художников, посвященные этому светлому празднику.
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12 апреля католики, а 19 апреля - православные Беларуси отпраздновали Пасху. Теперь у последних идет Светлая (или Пасхальная) неделя, которая считалась началом...
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