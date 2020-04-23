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Светлый праздник. Посмотрите, как художники изображали на своих картинах Пасху

23.04.2020 11:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 апреля католики, а 19 апреля — православные Беларуси отпраздновали Пасху. Теперь у последних идет Светлая (или Пасхальная) неделя, которая считалась началом весеннего возрождения и обновления жизни. Собрали для вас картины художников, посвященные этому светлому празднику.


Александр Маковский, «Пасхальный стол». Изображение: wikipedia.org

Василий Перов, «Сельский ход на Пасхе». Изображение: obiskusstve.com

Иван Репин «Крестный ход в Курской губернии». Изображение: wikipedia.org

Владимир Маковский, «Молебен на Пасху» [1887−1888]. Изображение: rodon.org

Картина Николая Рериха «Русская Пасха». Изображение: hram-aif.ru

Павел Филонов, «Пасха». Изображение: hram-aif.ru

Елена Кульчицкая, «Христос Воскресе» (1930). Изображение: artandyou.ru

Нико Пиросмани, «Пасха» (1916). Изображение: hram-aif.ru

Михаил Нестеров, Воскресение (Утро Воскресения). Триптих. 1908−1909. Эскиз к росписи южной стены церкви Покрова Богородицы. Изображение: foma.ru

Борис Казаков, «Пасха» («Церковь Марии Магдалины»). Изображение: antikminsk.by

Борис Кустодиев, Пасхальная открытка (1912). Изображение: wikipedia.org

Борис Кустодиев, «Канун Пасхи». Изображение: hram-aif.ru
 
 
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12 апреля католики, а 19 апреля - православные Беларуси отпраздновали Пасху. Теперь у последних идет Светлая (или Пасхальная) неделя, которая считалась началом...
 
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