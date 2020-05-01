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Более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет. Посмотрите, как выглядит древний немецкий город
01.05.2020 08:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кведлинбург — древний немецкий город в земле Саксония-Анхальт. В центре этого населенного пункта находятся более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет. Неудивительно, что Старый город включен в список ЮНЕСКО. Предлагаем виртуальную прогулку по Кведлинбургу с помощью нашего фоторепортажа.
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Более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет. Посмотрите, как выглядит древний немецкий город
Кведлинбург - древний немецкий город в земле Саксония-Анхальт. В центре этого населенного пункта находятся более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет....
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