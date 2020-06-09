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Умерла легенда белорусского телевидения Нина Шоба
09.06.2020 14:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Легенда белорусского телевидения Нина Шоба умерла на 83-м году жизни,
Нина Шоба родилась в 1937 году в Осиповичах. После окончания школы дебютировала в районной газете «Калгасная правда». Затем поступила на факультет журналистики БГУ. После его окончания была распределена в литературно-драматическую редакцию Гомельской студии телевидения. Через три года переехала в Минск и 45 лет работала на Белорусском телевидении.
Нина Шоба стояла у истоков передач «Усе мы родам з дзяцінства» и «Сузор'е надзей», ««Вас выклікае Спартландыя».
— Кто бы что ни говорил, но «Спортландия» родилась именно на Белорусском телевидении, этим проектом я начала заниматься еще в 1969 году, —
Именно Шоба в 1981 году придумала название для легендарной передачи «Калыханка». Также она стояла у истоков «Детского Евровидения» в Беларуси.
Была награждена медалью Франциска Скорины.
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Легенда белорусского телевидения Нина Шоба умерла на 83-м году жизни.
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