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На реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности направят более 3 миллионов рублей
13.06.2020 21:26 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВ свете последних новостей - наш внутренний туризм на подъеме. Вариантов для отдыха масса. Белорусы устремились на выставки, во дворцы и музеи. А нам есть чем гордиться и что показать. Сохранению исторического наследия - внимание особое. Так, на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности направят более 3 миллионов рублей из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Распоряжение подписал Глава государства.
На что еще пойдут средства - расскажет Инна Пилевич. Прижизненное издание Мелетия Смотрицкого впервые в государственной коллекции. Вот этот раритет - классика белорусской литературы начала 17 века - вскоре станет собственностью Национальной библиотеки Беларуси. Книжный памятник будет приобретен благодаря финансированию фондом Президента по поддержке культуры и искусства.
Труд общественного деятеля, архиепископа Полоцкого, автора знаменитой "Грамматики" уже прошел экспертизу. Он находится на временном хранении в Национальной библиотеке. Помимо издания Мелетия Смотрицкого, еще 7 ценных национальных документов станут собственностью главного книгохранилища страны. И о каждом можно смело сказать: исключительно редкий предмет. Среди приобретений и две грамоты королей польских и великих князей литовских - Сигизмунда Вазы и Владислава IV. Они руководили нашими землями в конце 16-го - начале 17 веков. Один документ - на бумаге, второй - на пергаменте. Соответственно, на латинском и белорусском языках.
Документы, несущие историческую, культурную и материальную ценность, регулярно приобретаются благодаря поддержке фонда Президента
Сегодня туристы едут в библиотеку, чтобы увидеть книжные памятники, а ученые пользуются электронными копиями раритетов. Поощрение и материальная поддержка важны! Ведь речь идет о нашем наследии, нашей самоидентичности! Все эти объекты - часть нашей жизни и истории, а значит - часть духовного кода белорусов, если хотите. Сохраняя и приумножая культурный фундамент страны, становимся только сильнее.
В этом сезоне фонд Президента выделит более 3 миллионов рублей на финансирование творческих проектов
Всего в списке 5 позиций. Большая часть средств будет направлена на реставрационные и восстановительные работы на объектах со статусом историко-культурной ценности. Наибольшая сумма пойдет на консервацию бывшего коллегиума езуитов - костела в Мстиставле.
498 тысяч рублей направят на сохранение Гольшанского замка
Ученые до сих пор не знают, как он выглядел изначально. Вокруг архитектурного стиля ведется множество дискуссий. Восстановительные работы здесь идут уже не один сезон. Единственная из четырех сохранившихся - Северная - башня уже практически восстановлена. Проектом предусмотрена внутренняя отделка, воссоздание каминов и полов. Сейчас работают над проектом экспозиции. Сохранение историко-культурного наследия - один из приоритетов государственной политики. И восстановление архитектурных шедевров лишь подтверждает имидж Беларуси как "страны замков". Возрождение памятников архитектуры позволит развивать туристическую отрасль - один из ключевых и перспективных секторов экономики нашей страны.
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На реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности направят более 3 миллионов рублей
В свете последних новостей - наш внутренний туризм на подъеме. Вариантов для отдыха масса. Белорусы устремились на выставки, во дворцы и музеи. А нам есть чем...
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