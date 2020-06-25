Звезда фильма «12 стульев». Как сложилась судьба актера Сергея Филиппова

Источник материала: Tut.by

Сергей Филиппов родился в семье простого слесаря 24 июня 1912 года. Однако судьба известного советского актёра оказалась необычной и трагичной, как часто бывает с одарёнными людьми.



Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Леонида Гайдая

До того как стать актёром, Филиппов в своём родном Саратове кем только ни трудился: был и столяром, и пекарем на хлебном заводе, и дворником, и садовником. Но мечта у него была одна: сцена. Правда, не драматического театра, а балетного. Сергей Филиппов окончил в Ленинграде балетное отделение эстрадно-циркового училища, педагоги ему прочили прекрасное будущее в классическом танце: благо были физические данные и рост для исполнения главных балетных героев и принцев. Но врачи сразу по окончании училища поставили ему диагноз: опухоль головного мозга. Оперировать не предлагали, но запретили серьёзные физические нагрузки строго-настрого. Так разбилась первая мечта Филиппова.

Несостоявшаяся звезда балета отправилась в Ленинградский театр комедии к режиссёру Акимову. Быстро выяснилось, что у Филиппова ярчайший талант комика. Позже актёр, сыграв в десятках фильмов, с горечью скажет, что режиссёры его не видят в качестве «основного блюда», а только используют его талант как «острую приправу к пресному».

Согласившись участвовать в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, Филиппов позже крайне пожалел, что сыграл этого лектора-зануду. Стоило ему появиться на публике, как сразу все вокруг начинали цитировать его героя: «Одна звёздочка, две звёздочки, три звёздочки». По воспоминаниям коллег, актёр просто трясся от негодования. Ведь мечтал он о серьёзной драматической роли. Ему хотелось сыграть в драме, трагедии, а предлагали сплошные комедии.



Сергей Филиппов в «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова

И ладно бы он играл в них главных персонажей, так нет же, доставались ему одни эпизоды: «Иван Васильевич меняет профессию», «Укротительница тигров» и др. Когда Сергей Николаевич узнал, что роль в картине «Когда деревья были большими» досталась не ему, а Юрию Никулину, он заплакал. Чтобы как-то снять напряжение, артист начал выпивать… Потом всё больше и больше.

Смог победить рак

Главный персонаж в картине у него был один: Киса Воробьянинов в «12 стульях» Леонида Гайдая. Но участие в этом фильме едва не стоило актёру жизни. Перед самым началом съёмок у Филиппова начались страшные головные боли.

К тому времени у него уже диагностировали рак мозга. Режиссёр принял решение заменить актёра на Ростислава Плятта. Но Филиппов позвонил Леониду Гайдаю и заявил: Ипполита Матвеевича будет играть он, чего бы это ему ни стоило. Режиссёр попал в сложную ситуацию: с одной стороны, ему не хотелось обидеть Филиппова, с другой стороны, серьёзная болезнь исполнителя могла поставить съёмки под угрозу. Но, когда о страстном желании Сергея Филиппова сыграть Кису Воробьянинова узнал Плятт, Ростислав Янович позвонил Гайдаю и отказался от этой роли.

По окончании съёмок Филиппову стало хуже, его срочно положили в больницу. Но, к счастью, лечение прошло успешно, артист прожил больше 20 лет. Вот только темя у него так и не заросло после операции, лишь тонкая кожа вместо кости наросла в этом месте.

Но актёр даже умудрялся шутить на эту тему. Например, министр культуры Фурцева назвала его однажды дураком. После этого Филиппов всегда говорил коллегам, что зря, мол, Фурцева, его дураком считает, у него ведь всего лишь часть мозга вырезали.



Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Леонида Гайдая

Личная жизнь у актёра была тоже непростая. Он очень любил свою первую жену, артистку балета Алевтину Горинович, в браке родился сын Юрий. Но балерина приняла решение эмигрировать в США и поставила Филиппова перед выбором: хочешь быть вместе со мной, поезжай тоже в Америку. Для Филиппова же такой вариант сохранения семьи был неприемлем: измена родине была страшнее одиночества и потери сына.

Потом Филиппов женился повторно: нашлась женщина, которая стала его ангелом-хранителем. Живя с ней, Филиппов бросил пить. Это была Антонина Голубева, специалист по русскому фольклору, автор книг для детей и юношества о жизни революционера Сергея Кирова, статей о русской эмиграции.

Коллеги, которые заходили в гости к Филиппову, вспоминали, что человеком Антонина Георгиевна была прекрасным и очень добрым. Жили они дружно и весело, актёр жену звал Барабулькой. А вот хозяйкой Голубева была совершенно безалаберной. В доме всегда было не прибрано, а часто ещё и нечего есть. Так, одна из актрис вспоминает, что однажды увидала на Сергее Николаевиче… свитер в дырочку. Жена ножницами вырезала те места, которые побила моль. А ещё Голубева безумно ревновала Филиппова: она была на 13 лет его старше. Когда жены не стало, Сергей Филиппов не справился с ударом судьбы. Через год не стало и его. Похоронили его в Ленинграде, на Северном кладбище, рядом с Антониной Голубевой, его ангелом-хранителем Барабулькой.