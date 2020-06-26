Изменённая программа «Славянского базара в Витебске-2020» (ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР)

16 ИЮЛЯ, четверг
|20:30
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ **
XXIX Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Филипп КИРКОРОВ, Сергей ПОЛУНИН, Елена ВАЕНГА, Александр БУЙНОВ, Олег МИТЯЕВ, Инна МАЛИКОВА и ВИА «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ», Игорь БУТМАН, Анна СЕМЕНОВИЧ, Митя ФОМИН, Руслан АЛЕХНО, Родион ГАЗМАНОВ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, «GRAND MELODY ORCHESTRA», ВИА «ЗЕМЛЯНЕ» (Россия), Александр СОЛОДУХА, Инна АФАНАСЬЕВА, Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль «СЯБРЫ», Алёна ЛАНСКАЯ, Юлия БЫКОВА, Александра ГАЙДУК, ГЕРМАН, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», Тима БЕЛОРУССКИХ, Виктория МИХЕЕВА, Анна ШАМРИЛО, Екатерина СКРИПОЧЕНКО, Никита БЕЛЬКО, Андрей КОЛОСОВ, Влад САЗОНОВ, мужской хор «ВСЕХСВЯТСКИЙ» прихода Всех Святых в Минске, группы «МALINOVKA.BY SPAMASH», «СТАТУС»; Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбль «ЗОРЬКА», балет «M.Y.D.C.», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», цирковая студия «АРЕНА» (Беларусь), Кейт РАЙАН (Бельгия), Ладислав БУБНАР (Словакия), Интарс БУСУЛИС (Латвия), Адильхан МАКИН (Казахстан), Николай ГНАТЮК, Наталия БУЧИНСКАЯ, Влад СЫТНИК (Украина), другие.
Ведущие: Елена СПИРИДОВИЧ (Беларусь), Дмитрий ГУБЕРНИЕВ (Россия), Оксана АНТОНЮК (Украина).
|1, 4 сектор – 80.00*, 160.00, 180.00 рублей, 2, 3 сектор – 200.00, 220.00 рублей,
5, 10 сектор – 50.00, 90.00, 160.00 рублей, 6, 9 сектор – 100.00, 130.00 рублей,
7 сектор – 150.00 рублей, 8 сектор – 60.00 рублей.
|При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия возмещается 85% стоимости билета**.
17 ИЮЛЯ, пятница
|22:00
|Союзное государство приглашает…
«ЖИВАЯ МУЗЫКА КИНО»** 6+
Оркестр «ФОНОГРАФ-СИМФО-ДЖАЗ» п/у Сергея ЖИЛИНА, Дмитрий ПЕВЦОВ, Евгений ДЯТЛОВ, Алёна ЛАНСКАЯ, Сергей ВОЛЧКОВ, Иван ВАБИЩЕВИЧ, Арсений КУРЧАНИН, Алиса ГОЛОМЫСОВА, Алексей ВЛАСОВ, Ирина БРАТИС, Нина СЕРОВА, Евгений БЕЛОЯР, другие.
|1, 4 сектор – 25.00*, 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей,
7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
|При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия возмещается 85% стоимости билета**.
В ночь с 17 на 18 июля
|01:30
|«ЗОЛОТОЙ ХИТ»** 16+
Алексей ГЛЫЗИН, Андрей ДЕРЖАВИН и группа «СТАЛКЕР», ШУРА, Кай МЕТОВ, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, Эдуард ХИЛЬ-младший, Родион ГАЗМАНОВ, Сергей ВАСЮТА и группа «СЛАДКИЙ СОН», Игорь КОРНИЛОВ, Оксана КОВАЛЕВСКАЯ («КРАСКИ»), группы «ЗЕМЛЯНЕ», «ВИРУС», «140 УДАРОВ В МИНУТУ» (Россия), Эдуард ХАНОК, Ольга ПЛОТНИКОВА, Александр СОЛОДУХА, Андрей УСАНОВ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Бируте ПЕТРИКИТЕ (Литва), другие.
|1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
|При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия возмещается 85% стоимости билета**.
18 ИЮЛЯ, суббота
|18:00
|XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«ВИТЕБСК–2020». День первый: «МИРОВОЙ ХИТ» 6+
Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1» и шоу-балета Аллы ДУХОВОЙ «TODES».
Второе отделение: Томас АНДЕРС.
|1, 4 сектор – 20.00*, 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,
5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
|Билеты на концерт, ранее объявленный на 19 июля в 20:00, действительны.
При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия возмещается полная стоимость билета**.
|22:00
|Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ» 12+
Олег ГАЗМАНОВ, Сосо ПАВЛИАШВИЛИ, Виктор РЫБИН и Наталья СЕНЧУКОВА, Виктор КОРОЛЁВ, Владислав МЕДЯНИК, Игорь САРУХАНОВ, Нина ШАЦКАЯ, Катерина ГОЛИЦЫНА, Евгений КЕМЕРОВСКИЙ, Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ, Евгений ГРИГОРЬЕВ (ЖЕКА), Татьяна ТИШИНСКАЯ, Александр ДЮМИН, Артур РУДЕНКО, Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ, Леонсия ЭРДЕНКО, Валерий КУРАС, Владимир ЖДАМИРОВ, Максим ОЛЕЙНИКОВ, Ольга ПЛОТНИКОВА, Виктор ДОРИН, Александр ЕЛОВСКИХ, Мила РУДЕНСКАЯ, группы «БОЖЬЯ КОРОВКА», «ВОРОВАЙКИ», оркестр Михаила ЯНИСА, шоу-балеты «СЕНСАЦИЯ», «ФЕЕРИЯ», другие.
Ведущие: Александра ХАЙРУЛЛИНА, Роман ШАХОВ.
|1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
|Билеты на концерт, ранее объявленный на 21 июля в 22:00, действительны.
При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия
возмещается полная стоимость билета**.
19 ИЮЛЯ, воскресенье
|21.00
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
XXIX Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Выступление участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020» (День второй. «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ») в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь;
Церемония награждения XVIII Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК–2020» и XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020»;
ЛОЛИТА, Олег ГАЗМАНОВ, ВАРВАРА, Алексей ПЕТРУХИН (Россия); Инна АФАНАСЬЕВА, Александр СОЛОДУХА, Алексей ХЛЕСТОВ, Саша НЕМО и Александр ВОРОНИЩЕ (Беларусь), Кейт РАЙАН (Бельгия), Томас АНДЕРС (Германия), Вахтанг КИКАБИДЗЕ (Грузия), Александр РЫБАК (Норвегия), Ладислав БУБНАР (Словакия), Наталия БУЧИНСКАЯ, Тина КАРОЛЬ (Украина), другие.
Ведущие: Катерина РАЕЦКАЯ, Денис ДУДИНСКИЙ (Беларусь), Тимур МИРОШНИЧЕНКО (Украина).
|1, 4 сектор – 55.00*, 80.00, 95.00 рублей, 2, 3 сектор – 110.00, 125.00 рублей,
5, 10 сектор – 45.00, 70.00, 85.00 рублей, 6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей,
7 сектор – 85.00 рублей, 8 сектор – 50.00 рублей.
|Билеты на концерт, ранее объявленный на 20 июля в 22:00, действительны.
При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия возмещается полная стоимость билета**.
В ночь с 19 на 20 июля
|01:30
|«РОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 16+
«ЧИЖ & Co», Александр ИВАНОВ и группа «РОНДО», «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА», Вадим САМОЙЛОВ («АГАТА КРИСТИ»), группа «ДЯДЯ ВАНЯ».
Ведущие: Иван ВАБИЩЕВИЧ, Людас РУМБУТИС.
|1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей,
7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.
|Билеты на концерт, ранее объявленный на 14 июля в 22:00, действительны.
При возврате билета по инициативе зрителя не менее чем за 1 день до мероприятия
возмещается полная стоимость билета**.
* стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости
** Кодекс Республики Беларусь от 20.07.2016 N 413-З «Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры»
Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» – Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий фестиваля.
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