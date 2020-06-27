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Хотите выбросить советский сервант или торшер? Не спешите - может, они уедут в музей

27.06.2020 09:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музей истории Минска собирает советские вещи: игрушки, торшеры, диваны, кресла и многое другое. Это тот случай, когда ковер из бабушкиной квартиры может стать экспонатом в новой экспозиции. Вот подробности.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Уважаемые минчане! Музей истории города Минска приглашает вас принять участие в создании новой постоянной экспозиции „Образы советского Минска 1919−1991“. Предлагаем внести свой вклад в историю и помочь в розыске экспонатов, которые займут достойное место в музейных залах», — такое сообщение появилось в фейсбуке музея.

Там же выложены изображения предметов, которые нужны музею. Например, торшер и тумбочка, детские игрушки из 1960−1970-х, холодильник «Минск» из 1970−1980-х, а еще буфеты и гобелены начала прошлого века, даже советские диваны и баночки для сахара и муки.


Изображение: Музей истории Минска

А вот контакты для связи, если у вас такое есть:

+375 17 337−24−30, muzejminska@gmail.com.

В Музее истории Минска надеются, что новая экспозиция будет интересной и для разных поколений минчан, и для иностранных туристов.

 
Теги: Минск
 
 
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Музей истории Минска собирает советские вещи: игрушки, торшеры, диваны, кресла и многое другое. Это тот случай, когда ковер из бабушкиной квартиры может стать...
 
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