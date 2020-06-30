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Сегодня в 22:05 - вторая часть радиоспектакля "Найдорф"
30.06.2020 09:22 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTК 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Действие разворачивается в 1944 годуДействие разворачивается в 1944 году, в канун освобождения Беларуси. В аудиоверсии произведения сохранили художественный прием автора: противопоставление военного и мирного времен. "Театр белорусского радио" приглашает своих слушателей на спектакль в 22:05.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На волнах "Театра белорусского радио" премьера! Сегодня вечером в 22:05 сегмент Белтелерадиокомпании презентует...
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