Источник материала: БT





Действие разворачивается в 1944 году

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в 22:05 - вторая часть радиоспектакля "Найдорф" К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На волнах "Театра белорусского радио" премьера! Сегодня вечером в 22:05 сегмент Белтелерадиокомпании презентует...

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.премьера! Сегодня вечером в 22:05 сегмент Белтелерадиокомпаниипо одноименной повести лауреата Государственной премии, писателя Ивана Пташникова. Название произведения символическое - так называется и белорусская, и немецкая деревни, из которой, кстати, родом один из героев - немецкий пленник. Постановка стала дебютной сразу для 4-х артистов. Впервые у микрофонов зазвучали главный герой - заслуженный артист Беларуси Игорь Денисов, актеры Вероника Буслаева, Арина Рябычина и Никита Кротович.Действие разворачивается в 1944 году, в канун освобождения Беларуси. В аудиоверсии произведения сохранили художественный прием автора: противопоставление военного и мирного времен. "Театр белорусского радио" приглашает своих слушателей на спектакль в 22:05.