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Сегодня в 22:05 - вторая часть радиоспектакля "Найдорф"

30.06.2020 09:22 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На волнах "Театра белорусского радио" премьера! Сегодня вечером в 22:05 сегмент Белтелерадиокомпании презентует вторую часть радиоспектакля "Найдорф" по одноименной повести лауреата Государственной премии, писателя Ивана Пташникова. Название произведения символическое - так называется и белорусская, и немецкая деревни, из которой, кстати, родом один из героев - немецкий пленник. Постановка стала дебютной сразу для 4-х артистов. Впервые у микрофонов зазвучали главный герой - заслуженный артист Беларуси Игорь Денисов, актеры Вероника Буслаева, Арина Рябычина и Никита Кротович.


Действие разворачивается в 1944 году

Действие разворачивается в 1944 году, в канун освобождения Беларуси. В аудиоверсии произведения сохранили художественный прием автора: противопоставление военного и мирного времен. "Театр белорусского радио" приглашает своих слушателей на спектакль в 22:05.

 
 
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На волнах "Театра белорусского радио" премьера! Сегодня вечером в 22:05 сегмент Белтелерадиокомпании презентует...
 
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