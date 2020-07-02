«Может хватит издеваться над нами, а?» Актеры и музыканты объявили #культпротест

Источник материала: Tut.by

Актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты — записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям Анастасия Шпаковская, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок, Светлана Аникей, Павел Яскевич, музыканты групп Intelligency, Weesp и другие.

«Я белорус и живу в Беларуси. В моей стране происходит беспредел еще больший, чем за последние 26 лет. Он мне надоел. Я требую честных выборов. Я требую выпустить политических заключенных», — первым в ролике появляется актер Дмитрий Малащицкий.

«Актер театра и кино Валерий Зеленский. Служу в Белорусском государственном театре кукол. Пока служу. Может хватит издеваться над нами, а?», — спрашивает Валерий Зеленский.

«Все, что происходит в нашей стране, результат 26-летнего бессменного правления президента Александра Лукашенко. Аресты, суды, штрафы, избиения и похищения людей — вот реалии сегодняшней Беларуси. Мы требуем незамедлительно выпустить на свободу всех политзаключенных и дать белорусам право сделать свой выбор. Мы требуем», — отмечает актер и режиссер Владимир Петрович.

«Я живу в Беларуси. В нашей стране беда. Нам угрожают, нас бьют, преследуют и сажают только за то, что мы хотим сделать свой выбор. Наши кандидаты в тюрьме. Мы требуем выпустить всех политзаключенных. Мы не хотим войны, мы хотим мира и честных выборов», — говорит актриса и музыкант Анастасия Шпаковская.

«Мне 36 лет, но я до сих пор не видел честные выборы», — продолжает актер, кастинг-директор и режиссер Виктор Бойко.

«Нас подбешивает, когда мы видим откровенное беззаконие», — говорят музыканты группы Intelligency.

В ролике собраны мнения более 20 актеров, музыкантов, журналистов и литераторов.

В Facebook поl тегом #культпротест появляется все больше обращений.

«Мы не станем притворяться, что ковид — это #психо3 , Василь Быков — поэт, беларусы — народец, а наша столица — городишко.

Под тегом нашего #культпротеста мы будем делать то, что мы умеем лучше всего — создавать искусство. И оценивать его будут не какие-то художественные советы, а проснувшийся народ Беларуси. Наш #культпротест будет петь, снимать видео, рисовать картины, проводить мероприятия для свободных граждан, а не для всем надоевшей власти. Наше дело — вдохновлять, так давайте же покажем пример солидарности и усердной работы! Мы призываем всех людей искусства присоединиться к нам в стремлении построить свободную Беларусь!», — написал Андрей Богомолов из Botanic Project.

«Мои друзья и коллеги по творчеству написали открытое письмо в рамках инициативы #культпротест . Солидарность, объединение, нет — беззаконию и агрессии, да — уважению и творчеству — про это инициатива и письмо. Сейчас важно показывать, что нас много, мы вместе, нам не все равно. Показывать даже не столько властям, сколько самим себе», — пишет солист группы «НагУаль» Егор Квартальный.