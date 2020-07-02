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«Может хватит издеваться над нами, а?» Актеры и музыканты объявили #культпротест
02.07.2020 06:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты — записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям Анастасия Шпаковская, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок, Светлана Аникей, Павел Яскевич, музыканты групп Intelligency, Weesp и другие.
«Я белорус и живу в Беларуси. В моей стране происходит беспредел еще больший, чем за последние 26 лет. Он мне надоел. Я требую честных выборов. Я требую выпустить политических заключенных», — первым в ролике появляется актер Дмитрий Малащицкий.
«Актер театра и кино Валерий Зеленский. Служу в Белорусском государственном театре кукол. Пока служу. Может хватит издеваться над нами, а?», — спрашивает Валерий Зеленский.
«Все, что происходит в нашей стране, результат 26-летнего бессменного правления президента Александра Лукашенко. Аресты, суды, штрафы, избиения и похищения людей — вот реалии сегодняшней Беларуси. Мы требуем незамедлительно выпустить на свободу всех политзаключенных и дать белорусам право сделать свой выбор. Мы требуем», — отмечает актер и режиссер Владимир Петрович.
«Я живу в Беларуси. В нашей стране беда. Нам угрожают, нас бьют, преследуют и сажают только за то, что мы хотим сделать свой выбор. Наши кандидаты в тюрьме. Мы требуем выпустить всех политзаключенных. Мы не хотим войны, мы хотим мира и честных выборов», — говорит актриса и музыкант Анастасия Шпаковская.
«Мне 36 лет, но я до сих пор не видел честные выборы», — продолжает актер, кастинг-директор и режиссер Виктор Бойко.
«Нас подбешивает, когда мы видим откровенное беззаконие», — говорят музыканты группы Intelligency.
В ролике собраны мнения более 20 актеров, музыкантов, журналистов и литераторов.
В Facebook поl тегом #культпротест появляется все больше обращений.
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Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям Анастасия Шпаковская, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок,...
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