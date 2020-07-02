В парке Янки Купалы сохранили фундаменты исторических домов и написали о них на стенде

Источник материала: Tut.by

В парке Янки Купалы в центре Минска сохранили основную часть фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей. Они под землей, но появился стенд, который посвящен истории места. Остатки исторических построек могли разрушить, но ведущий научный сотрудник музея имени Янки Купалы Павел Королев добился, чтобы это не произошло.





В Минске закончилась реконструкция парка имени Янки Купалы. До Великой Отечественной войны на его месте были улицы деревянных домов. Именно здесь с 1926 по 1941 год жил Янка Купала, другие представители творческой интеллигенции. Еще в этом районе стояли дома деятелей белорусского национального движения ХХ века Ивана и Антона Луцкевичей.

Научный сотрудник музея имени Янки Купалы, расположенного в парке, во время реконструкции находил артефакты. Например, фундаменты общественной бани Плавского, где мылся Купала, глиняный горшок с надписью времен белорусизации и дореволюционные печные изразцы.

На фундаменты бани Плавского и дома Луцкевичей наткнулись, когда строители вырыли траншею. Сотрудник музея, экскурсовод Павел Королев добился, чтобы траншея прошла в стороне от находок. Позже собиралась комиссия, город решил сохранить остатки зданий, законсервировать их, засыпать землей, но установить в парке информационный стенд.









О появлении стенда Павел Королев сообщил вечером 1 июля на фейсбуке.

— Сёння з’явіўся стэнд у парку Купалы прысвечаны тэрыторыі (лазні Плаўскага, будынкам Луцкевічаў). Добра, што ўдалося памяткі гэтага раёна зберагчы (наколькі было магчыма). Прыемна бачыць вынік змагання за гісторыю. Засталося яшчэ дасягнуць, каб падмуркі абазначылі. Пальцам на фота паказваю, за што вялася барацьба. Падмуркі збольшага зберагліся. Дзякуй усім, хто перажываў, за падтрымку, — написал сотрудник музея имени Янки Купалы.



Павел на снимке указывает на место здания под № 9 — здесь был дом Луцкевичей. Его фундамент сейчас частично находится под пешеходной дорожкой