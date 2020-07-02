ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В парке Янки Купалы сохранили фундаменты исторических домов и написали о них на стенде

02.07.2020 08:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В парке Янки Купалы в центре Минска сохранили основную часть фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей. Они под землей, но появился стенд, который посвящен истории места. Остатки исторических построек могли разрушить, но ведущий научный сотрудник музея имени Янки Купалы Павел Королев добился, чтобы это не произошло.


В Минске закончилась реконструкция парка имени Янки Купалы. До Великой Отечественной войны на его месте были улицы деревянных домов. Именно здесь с 1926 по 1941 год жил Янка Купала, другие представители творческой интеллигенции. Еще в этом районе стояли дома деятелей белорусского национального движения ХХ века Ивана и Антона Луцкевичей.

Научный сотрудник музея имени Янки Купалы, расположенного в парке, во время реконструкции находил артефакты. Например, фундаменты общественной бани Плавского, где мылся Купала, глиняный горшок с надписью времен белорусизации и дореволюционные печные изразцы.
В парке Янки Купалы — реконструкция. Вот какие артефакты старого Минска находят прямо под ногами

На фундаменты бани Плавского и дома Луцкевичей наткнулись, когда строители вырыли траншею. Сотрудник музея, экскурсовод Павел Королев добился, чтобы траншея прошла в стороне от находок. Позже собиралась комиссия, город решил сохранить остатки зданий, законсервировать их, засыпать землей, но установить в парке информационный стенд.



О появлении стенда Павел Королев сообщил вечером 1 июля на фейсбуке.

— Сёння з’явіўся стэнд у парку Купалы прысвечаны тэрыторыі (лазні Плаўскага, будынкам Луцкевічаў). Добра, што ўдалося памяткі гэтага раёна зберагчы (наколькі было магчыма). Прыемна бачыць вынік змагання за гісторыю. Засталося яшчэ дасягнуць, каб падмуркі абазначылі. Пальцам на фота паказваю, за што вялася барацьба. Падмуркі збольшага зберагліся. Дзякуй усім, хто перажываў, за падтрымку, — написал сотрудник музея имени Янки Купалы.


Павел на снимке указывает на место здания под № 9 — здесь был дом Луцкевичей. Его фундамент сейчас частично находится под пешеходной дорожкой

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остатки исторических построек могли разрушить, но ведущий научный сотрудник музея имени Янки Купалы Павел Королев добился, чтобы это не произошло.
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Может хватит издеваться над нами, а?» Актеры и музыканты объявили #культпротест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика