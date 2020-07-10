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Пусть музыка звучит… В Несвиже появилась необычная архитектурная форма

10.07.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На этой неделе зеленую зону возле районного центра культуры украсила оригинальная архитектурная форма — ажурный скрипичный ключ, сваренный из металла местными мастерами.

Пусть музыка звучит… В Несвиже появилась необычная архитектурная форма

Как пояснил заместитель председателя райисполкома Михаил Афанасик, курирующий вопросы архитектуры, строительства и ЖКХ, это было сделано в рамках благоустройства центральной улицы города — Советской. Решение об установке известного музыкального символа рядом с РЦК было принято коллегиально. Выбор архитекторов и строителей пал на скрипичный ключ как знак, который олицетворяет одно из главных направлений работы Центра — музыку и пение.

«НН».


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На этой неделе зеленую зону возле районного центра культуры украсила оригинальная архитектурная форма — ажурный скрипичный ключ, сваренный из металла
 
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