Пусть музыка звучит… В Несвиже появилась необычная архитектурная форма

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На этой неделе зеленую зону возле районного центра культуры украсила оригинальная архитектурная форма — ажурный скрипичный ключ, сваренный из металла местными мастерами.





Как пояснил заместитель председателя райисполкома Михаил Афанасик, курирующий вопросы архитектуры, строительства и ЖКХ, это было сделано в рамках благоустройства центральной улицы города — Советской. Решение об установке известного музыкального символа рядом с РЦК было принято коллегиально. Выбор архитекторов и строителей пал на скрипичный ключ как знак, который олицетворяет одно из главных направлений работы Центра — музыку и пение.

«НН».