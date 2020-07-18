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Вольский, Макаревич, NaviBand, Парфенов: на YouTube стартуют солидарные чтения

18.07.2020 12:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писатель Александр Филипенко запускает YouTube-проект «Бывший сын», где известные люди Беларуси, России и Украины будут читать отрывки из его одноименной книги. Солидарные чтения задуманы как акция солидарности с белорусами, которые в настоящий момент активно выражают свое право на свободу высказывания и свободу выбора, сообщает sobaka.ru.


Фото со страны саши Филипенко Вконтакте

С 19 июля по 2 августа каждый день будут появляться по две главы романа в исполнении известных актеров, журналистов, писателей и музыкантов. Отрывки из произведения прочтут 30 человек из Беларуси, России и Украины — в их числе музыканты Лявон Вольский, Андрей Макаревич, NaviBand, Евгений Стычкин, актриса Ксения Раппопорт, журналист Леонид Парфенов.

— Мы надеемся, что солидарные чтения помогут понять и разобраться в том, что происходит в Беларуси последнее время. Проект носит альтуристически-гуманистический характер. Абсолютно все участники проекта от артистов до дизайнера солидарно согласились участвовать на безвозмездной основе. Этим обусловлена и простая форма реализации. Все видео снимаются артистами самостоятельно на телефон, после чего минимально стилистически обрабатываются на пост-продакшене, — говорит продюсер проекта уроженец Беларуси Филипенко, около 15 лет назад переехавший в Санкт-Петербург.

Роман «Бывший сын» — о белорусах, покинувших родину, основан на реальных событиях современной белорусской истории. Он начинается с трагической сцены давки на Немиге, рассказывает о первых в стране выборах и заканчивается событиями на Площади в 2010 году. Главный герой Франциск попадает в толпу в 1999 году и впадает в кому. За долгое время болезни никто, кроме его бабушки, не верит, что Франциск поправится. К нему в палату приходят друзья, делятся новостями, впечатлениями, и белорусская реальность протекает параллельно с метафорическим сном героя. Затем Франциск выходит из комы и видит абсурдный мир вокруг.

«Бывший сын» Беларуси писатель Александр Филипенко: «Эта книга войдет в курс белорусской истории или литературы»

 
Теги: Новости
 
 
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Писатель Александр Филипенко запускает YouTube-проект «Бывший сын», где известные люди Беларуси, России и Украины будут читать отрывки из его одноименной книги.
 
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