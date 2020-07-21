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Новый челлендж от витебских спасателей: нужно протащить пожарную машину
21.07.2020 10:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ко дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж: силами одного человека необходимо сдвинуть и протащить пожарную машину.
Один из сотрудников в пожарной экипировке с помощью тросов и цепляясь за лежащую на земле закрепленную лестницу сумел несколько метров протащить пожарный автомобиль «МАЗ» весом более 33 тонн. После этого витебские спасатели передали эстафету другим своим коллегам из МЧС.
Сотрудники МЧС Беларуси часто принимают участие в различных челленджах. Так, в декабре прошлого года те же витебские спасатели
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Ко дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж: силами одного человека необходимо сдвинуть и протащить пожарную машину.
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