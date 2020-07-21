ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый челлендж от витебских спасателей: нужно протащить пожарную машину

21.07.2020 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ко дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж: силами одного человека необходимо сдвинуть и протащить пожарную машину.

Один из сотрудников в пожарной экипировке с помощью тросов и цепляясь за лежащую на земле закрепленную лестницу сумел несколько метров протащить пожарный автомобиль «МАЗ» весом более 33 тонн. После этого витебские спасатели передали эстафету другим своим коллегам из МЧС.

Сотрудники МЧС Беларуси часто принимают участие в различных челленджах. Так, в декабре прошлого года те же витебские спасатели приняли вызов своих финских и российских коллег и продемонстрировали сложное упражнение, где требовалось пролезть в «окошко» между перекладинами пожарной лестница в полном обмундировании. А в сентябре их столичные коллеги поучаствовали в известном международном «Тетрис челлендже».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко дню пожарной службы витебские спасатели запустили новый челлендж: силами одного человека необходимо сдвинуть и протащить пожарную машину.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Американцы рисовали Беларусь по фото своих сверстников из Полоцка. Возможно, будет выставка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика