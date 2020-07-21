В Гомеле во время визита президента рухнули клумбы из петуний

Источник материала: Tut.by

В Гомеле из-за сильного ветра рухнули вертикальные клумбы с петуниями. Одна — после того, как Лукашенко скрылся в здании новой поликлиники, которую торжественно открывал, а вторая — тогда, когда президентский кортеж уезжал из города.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

После того как Лукашенко выступил с речью перед гомельчанами на открытии новой поликлиники поднялся сильный ветер, который опрокинул цветники. Случилось это прямо перед крыльцом только открывшегося учреждения.

Еще одна клумба завалилась на площади Ленина перед зданием Белтелекома прямо в тот момент, когда проезжал кортеж президента. Видео разместил сайт «Сильные новости».

Напомним, этим летом на центральных улицах Гомеля установили новые вертикальные клумбы с десятками тысяч петуний. Всего по данным предприятия «Красная гвоздика», этим летом на украшение городских улиц пошло около 400 тысяч цветов.