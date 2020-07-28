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Имена лауреатов Нацпремии в области изобразительного искусства назовут 7 августа
28.07.2020 09:32 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT"Триеннале современного искусства" продолжает принимать искушенную публику и остается под прицелом арт-экспертов. Сейчас во Дворце искусств, где экспонируются работы номинантов Национальной премии в области изобразительного искусства, активно голосует жюри. Задача для коллегии непростая. Из 92 номинантов лучшие работы необходимо выбрать в 10 номинациях. Помимо живописи, графики, скульптуры и дизайна оценивают новаторов и в такой категории, как актуальное искусство. Кстати, к художественному диалогу подключились и наши соотечественники, которые живут за рубежом. Так, свои инсталляции прямиком из Стокгольма на родину привезла Людмила Христесева. Автор родом из Могилева, но работает в Швеции.
Людмила Христесева, номинант Национальной премии в области изобразительного искусства: "В совсем творчестве я собираю выброшенные туали. Это прототипы высокой моды. И это я ламинирую и выставляю на сцену. Когда в одном месте собирается такая энергия, такие знания и такие таланты, то этим мы очень гордимся, хотим познать и рассказать, наверно. всему миру о том, что все-таки Беларусь талантливая".
Дарья Овчинникова, координатор выставки "Триеннале современного искусства": "В экспертное жюри входит около 15 человек. Помимо того, что экспертное жюри может посетить выставку и вживую увидеть каждую работу, у них также есть каталоги, по которым они также могут оценивать работы".
У жюри есть 2 недели на то, чтобы оценить творчество номинантов. Напомним, что церемония награждения лауреатов Национальной премии в области изобразительного искусства пройдет 7 августа. Художественные произведения лучших отметят денежной премией. В перспективе работы авторов смогут пополнить фондовые коллекции белорусских музеев.
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"Триеннале современного искусства" продолжает принимать искушенную публику и остается под прицелом арт-экспертов. Сейчас во Дворце искусств, где экспонируются...
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