ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Имена лауреатов Нацпремии в области изобразительного искусства назовут 7 августа

28.07.2020 09:32 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Триеннале современного искусства" продолжает принимать искушенную публику и остается под прицелом арт-экспертов. Сейчас во Дворце искусств, где экспонируются работы номинантов Национальной премии в области изобразительного искусства, активно голосует жюри. Задача для коллегии непростая. Из 92 номинантов лучшие работы необходимо выбрать в 10 номинациях. Помимо живописи, графики, скульптуры и дизайна оценивают новаторов и в такой категории,  как актуальное искусство. Кстати,  к художественному диалогу подключились и наши соотечественники, которые живут за рубежом. Так, свои инсталляции прямиком из Стокгольма на родину привезла Людмила Христесева. Автор родом из Могилева, но работает в Швеции. 

Людмила Христесева, номинант Национальной премии в области изобразительного искусства: "В совсем творчестве я собираю выброшенные туали. Это прототипы высокой моды. И это я ламинирую и выставляю на сцену. Когда в одном месте собирается такая энергия,  такие знания и такие таланты, то этим мы очень гордимся, хотим познать и рассказать, наверно.  всему миру о том, что все-таки Беларусь талантливая".

Дарья Овчинникова, координатор выставки "Триеннале современного искусства": "В экспертное жюри входит около 15 человек.   Помимо того, что экспертное жюри может посетить выставку и вживую увидеть каждую работу, у них также есть каталоги,  по которым они также могут оценивать работы".

У жюри есть 2 недели на то, чтобы оценить творчество номинантов. Напомним, что церемония награждения лауреатов Национальной премии в области изобразительного искусства пройдет 7 августа. Художественные произведения лучших отметят денежной премией. В перспективе работы авторов смогут пополнить фондовые коллекции белорусских музеев.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Триеннале современного искусства" продолжает принимать искушенную публику и остается под прицелом арт-экспертов. Сейчас во Дворце искусств, где экспонируются...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому - 75 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика