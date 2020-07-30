Это должны были придумать мы! Британцы устроили конкурс ироничных фотографий картошки

Источник материала: Tut.by

29 июня сайт для фотографов Photocrowd подвел итоги первого ироничного конкурса Potato Photographer of the Year, для участия в котором нужно было «уникально изобразить картофель с помощью искусства фотографии», пишет TJournal .

Победителем стал Рей Спенс — он сфотографировал проросший клубень картофеля, которому делают стрижку. В качестве приза финалист получил камеру Fujifilm XA-7, год членства в британском фотографическом обществе Royal Photographic Society, воркшоп с организатором конкурса Бенедиктом Брайаном и три года подписки на Photocrowd.

Чтобы подать заявку на конкурс, нужно было заплатить пять евро. Все пожертвования передали организации Trussell Trust , которая предоставляет еду неимущим в Великобритании.

Десятое место



«Яблоко Земли». Джоди Крауз

Девятое место



«2030» — протагонистка, защищаясь от 5G-излучений, пытается посадить картошку в саду. Эми Дэгорн

Восьмое место



«Ем картофельное лицо — снимок из моего рта». Джастин Квиннелл

Седьмое место



«Картошка фри в Брюгге». Уильям Ричардсон

Шестое место



Без названия. Това Кренцман

Пятое место



«Посадка джерси роял». Питер Губарт

Четвертое место



«Картофельный слизняк». Лори Гибролт

Третье место



«Рыночные требования». Эми Дэгорн

Второе место



«Картошка». Спад Уайт

Первое место



«Конец изоляции». Рэй Спенс

Остальных участников, попавших в шортлист, можно посмотреть здесь .