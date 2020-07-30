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Это должны были придумать мы! Британцы устроили конкурс ироничных фотографий картошки
30.07.2020 18:34 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июня сайт для фотографов Photocrowd
Победителем стал Рей Спенс — он сфотографировал проросший клубень картофеля, которому делают стрижку. В качестве приза финалист получил камеру Fujifilm XA-7, год членства в британском фотографическом обществе Royal Photographic Society, воркшоп с организатором конкурса Бенедиктом Брайаном и три года подписки на Photocrowd.
Чтобы подать заявку на конкурс, нужно было заплатить пять евро. Все пожертвования передали организации
Десятое место
Девятое место
Восьмое место
Седьмое место
Шестое место
Пятое место
Четвертое место
Третье место
Второе место
Первое место
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29 июня сайт для фотографов Photocrowd подвел итоги первого ироничного конкурса Potato Photographer of the Year, для участия в котором нужно было «уникально изобразить картофель с...
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