Новый директор Купаловского: театр закрыли на два дня из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

После увольнения Павла Латушко исполняющим обязанности директора Купаловского назначен Валерий Громада. TUT.BY смог взять у него краткий комментарий о ситуации в театре.



Валерий Громада. Фото: kultura.by

— Сейчас более 100 человек написали заявления об уходе. Вы их планируете рассматривать?

— [Все заявления] обязательно будут рассматриваться. Но вначале мне нужно увидеть эти заявления. К сожалению, в кадровой службе этих заявлений нет.

По словам Валерия Громады, когда он увидит эти заявление, он планирует рассматривать их индивидуально.

— Вы настроены на то, чтобы удовлетворить эти заявления или отказать?

— Я настроен на то, чтобы сохранить коллектив.

— Если представить, что люди не будут выходить на работу, и они будут уволены по статье, каковы будут ваши дальнейшие действия? Что вы будете делать, если труппы нет?

— Давайте говорить по факту. Я не могу сейчас ничего сказать. Я не видел ни одного заявления.

— Валерий Иванович, откуда возник вопрос о санэпидемстанции? (С утра 19 августа Купаловский театр заблокирован : сотрудники и актеры не могут попасть в здание. Официальная версия — санитарный день. 19 и 20 августа объявлены выходными днями. — Прим. TUT.BY).

— Официальные данные Минздрава о наличии ковидных. [В театре] 9 человек ковидных и 18 человек контакты первого уровня. Поэтому это была необходимость проведения масштабной дезинфекции. Вчера, [19 августа], она была проведена, сегодня идет уборка.

— С завтрашнего дня Купаловский театр будет снова открыт?

— Сегодня будем принимать решение.

— Планируется, что 25 августа театр должен открыть сезон показом «Паўлінкі» (Показы спектакля о Марке Шагале, премьера которого должна была состояться завтра, 21 августа, уже отменены. Информация об этом есть на сайте театра. — Прим. TUT.BY). Будет ли открываться сезон? Если будет, то когда?

— Пока не в курсе.

После этого Валерий Громада сообщил, что у него начинается совещание, поэтому TUT.BY не смог задать ему другие вопросы.

Как стало известно TUT.BY, актеры Купаловского написали заявления на увольнение. Их завизировал художественный руководитель театра Николай Пинигин. Заявления были написаны на имя одного из заместителей Латушко, который был назначен исполняющим его обязанности после его отставки. Но к тому времени Министерство культуры уже назначило на этот пост Валерия Громаду. Поэтому эти документы потеряли юридическую силу.

Но, как подчеркивают актеры в комментарии TUT.BY, их позиция не изменилась. Они готовы уйти из театра в случае, если не будут удовлетворены заявленные ранее требования о возвращении Латушко и о наказании людей, допускавших насилие. Сотрудники, заявившие о солидарности с уволенным директором, готовы написать новые заявления. Они считают невозможным на данный момент играть спектакли.

Уточним, что при полноценной дезинфекции здание должны покинуть все люди. При этом во время ее проведения в театре оставалась охрана, тогда актеров и сотрудников театра в здание не пускали.

Кто такой Валерий Громада?

И.о. директора Купаловского театра в 1994-м закончил Белорусский государственный университет культуры. Работал преподавателем хореографии кафедры эстрады БГУК (1994−1997), художественным руководителем — балетмейстером детского образцового вокально-хореографический ансамбля «Жалейка» подросткового клуба «Калейдоскоп» профкома Минского завода вычислительной техники (1997−2000).

Являлся главным специалистом управления учебных заведений и кадров Министерства культуры (2000−2005), главным специалистом, главным советником отдела культуры, информации, религий и национальностей управления социально-культурной сферы Аппарата Совета Министров (2005−2012). Курировал вопросы Министерства культуры и Министерства информации.

В 2012-м закончил Академию управления при президенте (специальность: государственное управление социальной сферой).

Являлся председателем Минской городской (с правами областной) организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма (2012−2016), главным советник управления социальной политики главного идеологического управления Администрации президента (2016−2020).

С марта 2020 года — заместитель министра культуры Беларуси.