Сотрудники Национальной библиотеки потребовали восстановить в должности Павла Латушку

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Национальной библиотеки Беларуси потребовали восстановить в должности Павла Латушко, который был уволен с поста директора Купаловского театра.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Звальненне прафесіянала такога ўзроўню будзе вялікай памылкай. Акрамя таго, мы можам страціць адзін з лепшых тэатральных калектываў краіны, паколькі супрацоўнікі Купалаўскага тэатра збіраюцца звольніцца разам са сваім дырэктарам. І гэта будзе непапраўнай стратай для беларускай культуры, — отмечается в открытом письме (его копия есть в распоряжении TUT.BY).

Вчера, 19 августа, письмо подписали 112 человек.

18 августа сотрудники театра подняли перед министром культуры Юрием Бондарем свои заявления на увольнение и объявили: у него есть время до завтра до 10 утра 19 августа подать в отставку, если он не выполнит их требования и не вернет Павла Латушко.

С утра 19 августа Купаловский театр заблокирован : сотрудники и актеры не могут попасть в здание. Официальная версия — санитарный день. 19 и 20 августа объявлены выходными днями.

Как заявил TUT.BY исполняющий обязанности директора театра Валерий Громада, поводом для закрытия театра стали «официальные данные Минздрава о наличии ковидных».

— [В театре] 9 человек ковидных и 18 человек — контакты первого уровня. Поэтому это была необходимость проведения масштабной дезинфекции. Вчера [19 августа] она была проведена, сегодня идет уборка.

Уточним, что при полноценной дезинфекции здание должны покинуть все люди. При этом во время ее проведения в театре оставалась охрана, когда актеров и сотрудников театра в здание не пускали.

Как заявил Валерий Громада, в кадровой службе нет ни одного заявления на увольнение.

Как стало известно TUT.BY, актеры Купаловского написали заявления на увольнение. Их завизировал художественный руководитель театра Николай Пинигин. Заявления были написаны на имя одного из заместителей Латушко, который был назначен исполняющим его обязанности после его отставки. Но к тому времени Министерство культуры уже назначило на этот пост Валерия Громаду. Поэтому эти документы потеряли юридическую силу.

Но, как подчеркивают актеры в комментарии TUT.BY, их позиция не изменилась. Они готовы уйти из театра в случае, если не будут удовлетворены заявленные ранее требования о возвращении Латушко и о наказании людей, допускавших насилие. Сотрудники, заявившие о солидарности с уволенным директором, готовы написать новые заявления. Они считают невозможным на данный момент играть спектакли.