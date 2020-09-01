Умер детский писатель Владислав Крапивин

Источник материала: Tut.by

Писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Об этом ТАСС сообщила семья. Ему был 81 год.



Владислав Крапивин. Фото: Kremlin.ru

Советский и российский писатель Владислав Крипивин — автор около 250 рассказов, повестей, романов для детей и юношества.

Не одно поколение детей выросло на книгах «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад», «Дети синего фламинго», «Журавленок и молния», «Голубятня на желтой поляне».

В 2010 году Владислав Крапивин награжден Почетным дипломом Премии Ганса Христиана Андерсена «по совокупности» созданных произведений. В 2014 года писателю была вручена премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.