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Умер детский писатель Владислав Крапивин

01.09.2020 07:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Об этом ТАСС сообщила семья. Ему был 81 год.


Владислав Крапивин. Фото: Kremlin.ru

Советский и российский писатель Владислав Крипивин — автор около 250 рассказов, повестей, романов для детей и юношества.

Не одно поколение детей выросло на книгах «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад», «Дети синего фламинго», «Журавленок и молния», «Голубятня на желтой поляне».

В 2010 году Владислав Крапивин награжден Почетным дипломом Премии Ганса Христиана Андерсена «по совокупности» созданных произведений. В 2014 года писателю была вручена премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

 
 
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Умер автор книг «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад», «Дети синего фламинго», «Журавленок и молния», «Голубятня на желтой поляне».
 
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