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Умер детский писатель Владислав Крапивин
01.09.2020 07:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Писатель Владислав Крапивин умер в Свердловской областной больнице. Об этом
Советский и российский писатель Владислав Крипивин — автор около 250 рассказов, повестей, романов для детей и юношества.
Не одно поколение детей выросло на книгах «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад», «Дети синего фламинго», «Журавленок и молния», «Голубятня на желтой поляне».
В 2010 году Владислав Крапивин награжден Почетным дипломом Премии Ганса Христиана Андерсена «по совокупности» созданных произведений. В 2014 года писателю была вручена премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
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Умер автор книг «Мальчик со шпагой», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад», «Дети синего фламинго», «Журавленок и молния», «Голубятня на желтой поляне».
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