ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По Полоцку прогулялся зубр, а до этого он посетил соседнюю деревню

01.09.2020 19:31 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 августа зубр пришел в деревню рядом с Полоцком, а вечером в тот же день его видели уже в городе, сообщает gorod214.by.

На этом видео — зубр, который пришел к домам между деревнями Фольварок и Кулаково под Полоцком.

А вечером зубра видели уже в районе Коровники в самом Полоцке.

В начале августа зубр гулял возле деревни Гомель Полоцкого района.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа зубр пришел в деревню рядом с Полоцком, а вечером в тот же день его видели уже в городе.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Педагоги, студенты и выпускники Академии искусств потребовали проведения новых выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика