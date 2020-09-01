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По Полоцку прогулялся зубр, а до этого он посетил соседнюю деревню
01.09.2020 19:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 августа зубр пришел в деревню рядом с Полоцком, а вечером в тот же день его видели уже в городе,
На этом видео — зубр, который пришел к домам между деревнями Фольварок и Кулаково под Полоцком.
А вечером зубра видели уже в районе Коровники в самом Полоцке.
В начале августа зубр гулял возле деревни Гомель Полоцкого района.
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31 августа зубр пришел в деревню рядом с Полоцком, а вечером в тот же день его видели уже в городе.
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