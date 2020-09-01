По Полоцку прогулялся зубр, а до этого он посетил соседнюю деревню

Источник материала: Tut.by

31 августа зубр пришел в деревню рядом с Полоцком, а вечером в тот же день его видели уже в городе, сообщает gorod214.by.

На этом видео — зубр, который пришел к домам между деревнями Фольварок и Кулаково под Полоцком.

А вечером зубра видели уже в районе Коровники в самом Полоцке.

В начале августа зубр гулял возле деревни Гомель Полоцкого района.