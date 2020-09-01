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Умер актер Борис Клюев

02.09.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 77-м году жизни умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Малого театра.


Фото: ya62.ru

«Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни», — сообщили в театре.

В апреле 2018 года Клюев сообщил, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию «серьезной», но при этом рассказал, что в больницу не ложился. Директор народного артиста Елена Галанова тогда сообщила РБК, что госпитализация Клюеву не понадобилась.

Позднее режиссер Малого театра Владимир Бейлис сообщил РБК, что врачи подозревают рак легких у Клюева. «Врачи сообщили ему, что есть некие предпосылки [к раку легких], но точного подтверждения еще никакого нет, диагноза точного нет, он только сдает анализы и проходит обследование. Никто еще не знает, что у него», — заявил он. В мае того же года диагноз подтвердился.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.

За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием — «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва».

В кино Борис Клюев начал сниматься в 1968 году, еще будучи студентом. Он сыграл роль патрульного в фильме «Каратель». Затем ему предложили более серьезную роль — министра Временного правительства Василия Шульгина в фильме «Крушение империи».

Одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине «Д'Артаньян и три мушкетера». Другой его популярной работой стал фильм «ТАСС уполномочен заявить…», где он исполнил роль шпиона Трианона.

С начала 1990-х годов активно снимался в телесериалах, среди которых «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Каменская 2», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Самой известной ролью Клюева в сериалах стал Николай Петрович Воронин в ситкоме «Воронины», за которую он получил ТЭФИ за лучшую мужскую роль в 2011 году.

До последнего дня Клюев был преподавателем актерского мастерства в Щепкинском училище, руководил двумя курсами, а также заведовал кафедрой мастерства актера. Являлся членом правления Гильдии актеров кино России.

 
 
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Одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине «Д'Артаньян и три мушкетера». Другой его популярной работой стал фильм «ТАСС...
 
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