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Актер Виктор Манаев ушел из Купаловского театра
02.09.2020 10:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Знаменитый белорусский актер, народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского. Информацию об этом TUT.BY рассказали его коллеги и подтвердили в пресс-службе театра.
TUT.BY не смог получить оперативный комментарий самого актера.
Также из театра уволились народный артист Беларуси Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.
Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра
Теперь в труппе театра осталось 15 человек.
Виктор Манаев родился в 1958 году в Минске. В 1980-м окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института по специальности «актер театра кукол». С того же года — в Купаловском театре.
Уже в 1985 году актер стал самым молодым лауреатом Государственной премии СССР в области драматического искусства, которую он получил за исполнение роли Одуванчика в «Рядовых».
В 1992-м он был отмечен Государственной премией Беларуси за исполнение артистом роли Микиты Зносака в «Тутэйшых». Этот образ стал центральным в спектакле. Герой Манаева стремился приспособиться ко всем политическим режимам. А потому был готов быть то поляком (Никициушам Знасиловским), то русским (Никитием Зносиловым).
Как
Второй раз Манаев получил государственную премию Беларуси за роль Крючкова в спектакле «Пінская шляхта» (2013). Еще ранее, в 2011-м, получил звание народного артиста Беларуси.
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Знаменитый белорусский актер, народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского. Информацию об этом TUT.BY рассказали его коллеги и подтвердили в...
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