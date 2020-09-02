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Актер Виктор Манаев ушел из Купаловского театра

02.09.2020 10:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаменитый белорусский актер, народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского. Информацию об этом TUT.BY рассказали его коллеги и подтвердили в пресс-службе театра.


Виктор Манаев в спектакле «Вельтмастер-аккордеон». Фото: kupalauski.by

TUT.BY не смог получить оперативный комментарий самого актера.

Также из театра уволились народный артист Беларуси Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.

Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. 27 августа, TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.

Теперь в труппе театра осталось 15 человек.


Виктор Манаев (Гарольд) и Стефания Станюта (Мод) в спектакле «Гарольд и Мод». Фото: архив Национального академического театра Янки Купалы

Виктор Манаев родился в 1958 году в Минске. В 1980-м окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института по специальности «актер театра кукол». С того же года — в Купаловском театре.

Уже в 1985 году актер стал самым молодым лауреатом Государственной премии СССР в области драматического искусства, которую он получил за исполнение роли Одуванчика в «Рядовых».


Виктор Манаев в спектакле «Ревизор». Фото: svaboda.org

В 1992-м он был отмечен Государственной премией Беларуси за исполнение артистом роли Микиты Зносака в «Тутэйшых». Этот образ стал центральным в спектакле. Герой Манаева стремился приспособиться ко всем политическим режимам. А потому был готов быть то поляком (Никициушам Знасиловским), то русским (Никитием Зносиловым).

Со Станютой и в «Тутэйшых». Архивные и современные фотографии Виктора Манаева

Как писал поэт Леонид Дранько-Майсюк, «у Зноску мы пазнаем сябе, пазнаем сваю недалужнасць, з якой павінны вылузвацца, луску гэтую, што ўрасла ў нашую скуру, мы павінны з сябе здзіраць! Я не памятаю, у якім творы, але Купала сказаў, што «памяркоўнасць — гэта наш адвечны ратунак, але адначасова гэта і наша пагібель».

Второй раз Манаев получил государственную премию Беларуси за роль Крючкова в спектакле «Пінская шляхта» (2013). Еще ранее, в 2011-м, получил звание народного артиста Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитый белорусский актер, народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского. Информацию об этом TUT.BY рассказали его коллеги и подтвердили в...
 
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