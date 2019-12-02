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Правозащитники выразили протест «в связи с ростом репрессий в поствыборный период»

03.12.2019 11:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кампания наблюдения «Правозащитники за свободные выборы» выразила протест «в связи с ростом репрессий в поствыборный период». Об этом со сслыкой на заявление правозащитников сообщает БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Проведение выборов в целом не привело к значительному росту репрессий в стране, что было отмечено нами как положительный факт, — отмечается в заявлении. — Однако, после завершения выборов были начаты административные процессы в отношении более чем двадцати активных участников протестных мирных акций, которые проходили в Минске в период электоральной кампании, в том числе в отношении граждан, непосредственно участвовавших в выборах в качестве кандидатов в депутаты, доверенных лиц, членов инициативных групп.

Правозащитники считают происходящее преследованием граждан за мирную реализацию ими основных политических и гражданских прав в период проведения выборов и расценивают это как нарушение прав человека и неприкрытые политические репрессии в поствыборный период, что еще больше подчеркивает недемократический характер нынешней электоральной кампании.

Авторы заявления требуют от властей «безотлагательного прекращения репрессий в отношении представителей оппозиционных партий и движений» и призывают их к выполнению своих обязательств в сфере прав человека, которые следуют из ратифицированных Республикой Беларусь международных норм, Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах.

 
Теги: Минск
 
 
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После завершения выборов были начаты административные процессы в отношении более чем двадцати участников протестных мирных акций, которые проходили в Минске в...
 
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