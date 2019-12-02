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Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920 — Максим Ермолович

03.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920 — Максим Ермолович

Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович в Совете Республики, где сегодня рассмотрят законопроект «О республиканском бюджете на 2020 год», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы рассчитываем, что среднемесячное увеличение заработной платы составит около Br80 в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой текущего года. В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит Br920», — сказал Максим Ермолович.

По словам министра, опережающими темпами планируется повышать зарплату в здравоохранении, есть планы по повышению зарплат в сфере образования, необходимо подтягивать и низкооплачиваемые категории населения, которые получают сравнительно низкую зарплату.

«В бюджетной сфере мы повышаем заработную плату опережающими темпами, потому что в предыдущие годы рост зарплат бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Это отставание необходимо наверстывать, тем более, необходимо решать задачу по обеспечению соотношения зарплаты в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», — пояснил Максим Ермолович.

https://www.belta.by

 
 
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Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович в Совете Республики, где сегодня...
 
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