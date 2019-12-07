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Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая

08.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая
Столицу Полесья 3 декабря с деловым визитом посетила делегация из Китайской Народной Республики. В ее составе были руководители органов государственного управления и бизнесмены из городского округа Сяньян провинции Хубэй.

Стоит отметить, что соглашение между Пинским горисполкомом и округом Сяньян о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано в 2017 году.

Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая
Гости из Поднебесной приехали, чтобы наладить деловые контакты. Встреча прошла с участием председателя городского Совета депутатов Леонтия Лемешевского, заместителей председателя горисполкома Михаила Самолазова и Геннадия Поликовского, управляющего делами Игоря Берестеня, начальника управления экономики Ивана Богдановича. Общение прошло в теплой  атмосфере. Михаил Самолазов подчеркнул, что главная задача – найти точки соприкосновения в разных направлениях. К примеру, наш город готов поставлять в Поднебесную мясную и молочную продукцию, реализовывать проекты в области деревообработки, легкой промышленности, машиностроения, биотехнологий, образования, туризма, культуры.

Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая
Представители китайской делегации отметили, что в их округе развито машиностроение, электроника, производство аккумуляторов, действует экономическая зона. Округ находится на пересечении торговых и транспортных путей, хорошо развита сеть высокоскоростного железнодорожного сообщения. Китайцы заинтересованы в налаживании экспорта своей продукции в Европу через Беларусь, а также считают, что у нас есть перспективы сотрудничества в сферах деревообработки и машиностроения, развитии туризма. Первый шаг – знакомство с Пинщиной и налаживание дружеских отношений с будущими деловыми партнерами.

Гостей из Китайской Народной Республики ждала насыщенная программа – они посетили ОАО «ППТО «Полесье», ОАО «Пинский мясокомбинат», филиал ОАО «Савушкин продукт» и другие предприятия.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая Пинск с деловым визитом посетила делегация из Китая

 
Теги: знакомства
 
 
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