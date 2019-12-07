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Топливо на АЗС в Беларуси сегодня дорожает на 1 копейку

08.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Топливо на АЗС в Беларуси сегодня дорожает на 1 копейку
С 8 декабря в Беларуси розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 8 декабря стоимость 1 литра топлива составит:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,61 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,71 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 1,93 руб.,
  • ДТ – 1,71 руб.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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> С 8 декабря в Беларуси розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». «С учетом роста...
 
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