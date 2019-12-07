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Топливо на АЗС в Беларуси сегодня дорожает на 1 копейку
08.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — проинформировали в «Белнефтехиме».
С 8 декабря стоимость 1 литра топлива составит:
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> С 8 декабря в Беларуси розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». «С учетом роста...
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