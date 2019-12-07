Топливо на АЗС в Беларуси сегодня дорожает на 1 копейку

Источник материала: Полесская правда



С 8 декабря в Беларуси розничные цены на автомобильное топливо увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 8 декабря стоимость 1 литра топлива составит: