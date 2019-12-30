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У генерального прокурора новый зам - выходец из КГБ
31.12.2019 12:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На должность заместителя Генерального прокурора назначен Дмитрий Гора. Соответствующий указ 30 декабря подписад генеральный прокурор Александр Конюк,
«Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды», — заявил Конюк, представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры.
Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси (Грузия). В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018 — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление и экономика».
С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области.
С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность — начальник следственного управления КГБ Республики Беларусь.
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«Единственная запись в трудовой книжке - свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды», - заявил Конюк,...
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