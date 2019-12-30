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Путин и Лукашенко вновь созвонились - на этот раз по вопросам поставок российской нефти в Беларусь
31.12.2019 13:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президенты России и Беларуси вновь пообщались по телефону, продолжив обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Беларусь. Об этом
Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества и обсудили предстоящие контакты, лаконично сообщает пресс-служба главы России.
Как
Последний раз Путин и Лукашенко
«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», — сказано в сообщении пресс-службы белорусского президента.
Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за этот месяц дважды. После переговоров 20 декабря белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Лукашенко
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Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества и обсудили предстоящие контакты, лаконично сообщает пресс-служба главы...
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