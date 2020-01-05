«Нафтан» работает с минимальной загрузкой, на Мозырский НПЗ нефть не поступает

Поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан» пока работает с минимальной загрузкой.

Об этом сообщили сегодня в концерне «Белнефтехим», пишет БЕЛТА . В концерне отметили, что на 6 января на Мозырский НПЗ поставки нефти так и не возобновились, а «Нафтан» работает с минимальной для предприятия загрузкой: с первого января сюда поступило только 26,5 тысяч тонн нефти.

При этом 4 января руководство «Белнефтехима» сообщало о возобновлении поставок на НПЗ и достижении договоренностей по увеличению их объема до 600 тысяч тонн в январе. Такой объем позволил бы загрузить работой оба НПЗ Беларуси, а также выполнять обязательства перед внутренним рынком и частично - по экспорту.