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«Нафтан» работает с минимальной загрузкой, на Мозырский НПЗ нефть не поступает

06.01.2020 14:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан» пока работает с минимальной загрузкой.

Об этом сообщили сегодня в концерне «Белнефтехим», пишет БЕЛТА. В концерне отметили, что на 6 января на Мозырский НПЗ поставки нефти так и не возобновились, а «Нафтан» работает с минимальной для предприятия загрузкой: с первого января сюда поступило только 26,5 тысяч тонн нефти.

При этом 4 января руководство «Белнефтехима» сообщало о возобновлении поставок на НПЗ и достижении договоренностей по увеличению их объема до 600 тысяч тонн в январе. Такой объем позволил бы загрузить работой оба НПЗ Беларуси, а также выполнять обязательства перед внутренним рынком и частично - по экспорту.

Напомним, что с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена, а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря. Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.

 
 
 
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Поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан»...
 
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