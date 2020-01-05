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«Нафтан» работает с минимальной загрузкой, на Мозырский НПЗ нефть не поступает
06.01.2020 14:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан» пока работает с минимальной загрузкой.
Об этом сообщили сегодня в концерне «Белнефтехим», пишет
При этом 4 января руководство «Белнефтехима»
Напомним, что с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ
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Поставки российской нефти в объемах, необходимых для загрузки белорусских НПЗ, так и не возобновились. На Мозырский НПЗ российская нефть так и не пришла, а «Нафтан»...
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