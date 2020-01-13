Сколько фермерских хозяйств на Ивьевщине?

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском районе имеется 54 крестьянских (фермерских) хозяйства, за которыми закреплено 1, 5 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий, из них 1, 0 тысяча гектар пашни. Наиболее значимый вклад экономику района вносят крестьянские хозяйства Булковского И. Г., Куликовской Н. С., Перхальского О. С. и др.

В крестьянских хозяйствах культивируются преимущественно картофель, столовая свекла морковь, капуста, лук, томаты, в незначительном количестве зерновые культуры.

На сегодняшний день 2 % от всей валовой продукции сельского хозяйства, производимой на территории Ивьевского района, получены за счет крестьянских хозяйств района.