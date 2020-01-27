«Ты помнишь, как все начиналось». Как белорусские промышленные гиганты теряли свои мощности

Источник материала: Tut.by

Новые условия поставки нефти и, скорее всего, новая цена на газ заставит белорусскую промышленность затягивать пояса — переводить в резерв или консервировать незагруженные мощности. Этот процесс может оказаться не менее болезненным, чем то, что происходило после развала СССР. TUT.BY изучил, кто из промышленных гигантов Беларуси более других ощутил на себе последствия несоответствия замыслов советского Госплана реалиям рыночной экономики.



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Минский тракторный завод

Первый трактор (гусеничный) сошел с конвейера Минского тракторного завода в 1950 году, производство колесной техники стартовало в 1953 году.

МТЗ сделал шаг к превращению в лидера советского тракторостроения с освоения выпуска в начале 1960-х модели «МТЗ-50». Одним из крупнейших игроков мирового рынка его сделал запуск в 1974 году в серийное производство легендарного «МТЗ-80». Лучшая модель Советского Союза пошла на «ура» не только в страны соцлагеря, но и в оплоты капитализма. И на много лет обеспечила тракторозаводцев многотысячными заказами.

Рекордным в истории МТЗ стал и остается 1987 год.

«В советские годы мы привыкли наращивать объемы производства. Самое знаменательное событие для нашего завода случилось в 1987-м, когда мы выпустили 100 тысяч 100 тракторов, — вспоминал экс-гендиректор МТЗ Иван Кулешов. — Столько тракторов не выпускал ни один завод в мире, многим тогда вручили правительственные награды. Мы направляли тракторы в соцстраны, в Россию — до 50-ти тысяч ежегодно, плюс 20−22% тракторов шло на экспорт во Францию, Англию, в отдельные годы в США поставляли до двух тысяч тракторов».

Во времена независимости наиболее удачным стал конец 2000-х годов, когда годовое производство в отдельные годы переваливало за 60 тыс. и даже за 65 тыс. единиц. В 2018 году на «МТЗ — холдинг», в который объединены все тракторостроительные заводы Беларуси, было выпущено 35,4 тыс. тракторов.

По данным Национального статистического комитета Беларуси в 2019 году производство в стране тракторов для сельского и лесного хозяйства составило 39,5 тыс. штук.

«Нафтан»

Первоначальные мощности «Нафтана», на котором первый бензин получили в 1963 году, были рассчитаны на переработку 6 млн тонн нефти. В советские времена объемы периодически наращивались и в 1980 году, на своем пике, в Новополоцке было переработано 25 млн тонн нефти.

Для сравнения: по итогам 2019 года на переработку на «Нафтан» поступило 9 млн тонн российский нефти. А 80 тыс. тонн норвежской нефти, которая сейчас спасает завод от простоя, в 1980-м «Нафтану» хватило бы на сутки работы.

«Мотовелозавод»

Велосипеды и мотоциклы больше не фигурируют в отчетах Белстата в качестве важнейших видов продукции отечественной промышленности. Хотя уже в 1957 году Минский мотовелозавод, как сообщала «Мінская праўда», обеспечивал почти 15% союзного выпуска велосипедов и 10% мотоциклов. Сборку велосипедов в Минске начали в 1947 на базе вывезенного из Германии оборудования, мотоциклов — с 1951 года на базе московской модели и технологий.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В годы «развитого социализма» Минский мотовелозавод образовывал наряду с предприятиями в Ирбите, Ижевске и Коврове большую четверку производителей этой техники в СССР. В лучшие годы с конвейеров ММВЗ ежегодно сходило по 700−800 тыс. «Аистов» и по 200−250 тыс. мотоциклов «Минск».

В 2018 году, по данным Белстата, в Беларуси было выпущено 64,9 тыс. велосипедов и около 2,5 тыс. мотоциклов. Бывший мэр Минска Николай Ладутько, который сейчас занимается реанимацией знаменитого предприятия, полагает, что этому сможет помочь перенос завода на площадку в «Великом камне» и 18−20 млн долларов на 3−5 лет. Благодаря этому, «Мотовелозавод» выйдет на объем сборки 200 тыс. велосипедов в год.

Минский подшипниковый завод

Один из двух подшипниковых заводов, которые работали на территории Беларуси во времена СССР, и единственный, кто по-прежнему функционирует (завод в Гомеле прекратил существование), входил в тройку крупнейших предприятий в СССР.

Те легендарные времена остались в истории, включая размещенное на официальном сайте МПЗ ностальгическое воспоминание о 1987 годе. В нем было выпущено наибольшее за всю историю количество подшипников — 55,5 млн штук.

Во времена независимости объемы падали. К началу 2010-х годов они сократились до 5−6 млн штук в год. В последнее десятилетие, несмотря на подчинение МПЗ Белорусской металлургической компании, они упали еще раз в пять раз и в 2018 году едва превысили 1 млн штук (1, 057 млн штук). Согласно предварительным данным за 2019 год, производство подшипников в Минске сократилось еще на 17%.

Белорусское станкостроение

Кто в отраслевом масштабе по-настоящему пережил шоковое затягивание поясов, так это отечественное станкостроение.

Минские, витебские, гомельские, оршанские станкостроительные заводы в лучшие советские времена ежегодно выпускали по 18 тыс. металлообрабатывающих станков и обеспечивали 15−18% общесоюзного производства. С распадом СССР их объемы сократились до мизера. По итогам 2019 года, например, в Беларуси было выпущено 1375 станков для обработки металлов.