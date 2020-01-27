Надежность техники - в руках профессионалов

Источник материала: Ивьевский край

В отделении "Лелюки" филиала "Азот Агро" в мехмастерских работают 27 трактористов и 18 водителей, 3 слесаря, токарь, сварщик. Техническое хозяйство, соответственно, немалое. Техника становится более сложной, ее количество увеличивается с каждым годом. Машино-тракторный парк требует квалифицированного обслуживания.





Виктор Феликсович Усс - инженер-механик данного отделения.

Ему 52 года. Родился в д. Новоселки Ивьевского района, закончил Лелюкинскую среднюю школу. Служил в армии. Любовь к технике сопровождает его всю жизнь.

Закончил Белорусский государственный технический университет, получив специальность инженера-механика. Двадцать девять лет он трудится в местном хозяйстве: работал автомехаником, завгаром, всегда успешно решал сложные вопросы, связанные с обслуживанием техники отделения на протяжении последних лет.

Находился на Доске почета сельхозпредприятия.

Здесь же в отделении диспетчером трудится супруга Елена Тадеушевна. По отцовским стопам пошел сын Александр, который после окончания Жировичского аграрного колледжа работает завмастерскими в отделении "Лелюки". Сын всегда может рассчитывать на квалифицированную родительскую помощь. Заочно учится в университете, который когда-то закончил отец.

Старший сын Евгений работал инженером-электронщиком в Минске, в настоящее время водитель-дальнобойщик.

Внучке супругов Усс - 10 месяцев. Прошедший год для семьи Усс был знаменателен событиями.

Главным семейным событием минувшего года стало рождение внучки.

П. ВЛАДИН.

Фото П. ПОДБЕРЕЗНОЙ.