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Надежность техники - в руках профессионалов

27.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В отделении "Лелюки" филиала "Азот Агро" в мехмастерских работают 27 трактористов и 18 водителей, 3 слесаря, токарь, сварщик. Техническое хозяйство, соответственно, немалое. Техника становится более сложной, ее количество увеличивается с каждым годом. Машино-тракторный парк требует квалифицированного обслуживания.

Надежность техники - в руках профессионалов

Виктор Феликсович Усс - инженер-механик данного отделения. 

Ему 52 года. Родился в д. Новоселки Ивьевского района, закончил Лелюкинскую среднюю школу. Служил в армии. Любовь к технике сопровождает его всю жизнь.
Закончил Белорусский государственный технический университет, получив специальность инженера-механика. Двадцать девять лет он трудится в местном хозяйстве: работал автомехаником, завгаром, всегда успешно решал сложные вопросы, связанные с обслуживанием техники отделения на протяжении последних лет.
Находился на Доске почета сельхозпредприятия.
Здесь же в отделении диспетчером трудится супруга Елена Тадеушевна. По отцовским стопам пошел сын Александр, который после окончания Жировичского аграрного колледжа работает завмастерскими в отделении "Лелюки". Сын всегда может рассчитывать на квалифицированную родительскую помощь. Заочно учится в университете, который когда-то закончил отец.
Старший сын Евгений работал инженером-электронщиком в Минске, в настоящее время водитель-дальнобойщик.
Внучке супругов Усс - 10 месяцев. Прошедший год для семьи Усс был знаменателен событиями.
Главным семейным событием минувшего года стало рождение внучки.

П. ВЛАДИН.
Фото П. ПОДБЕРЕЗНОЙ.

 
Теги: Минск
 
 
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В отделении "Лелюки" филиала "Азот Агро" в мехмастерских работают 27 трактористов и 18 водителей, 3 слесаря, токарь, сварщик. Техническое хозяйство, соответственно,...
 
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