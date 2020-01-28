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Как будут возвращать «по рублю». При Витебском облисполкоме хотят создать структуру по управлению долгами
28.01.2020 15:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время совещания 28 января Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что
Вместе с правительством разработан и согласован с высшими должностными лицами проект указа о развитии агропромышленного комплекса Витебской области.
Проект предлагает создать 7 объединений на базе перерабатывающих предприятий области. Это Витебский мясокомбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Оршанский мясокомбинат, Витебский молочный завод, Верхнедвинский маслосырзавод, Поставский молочный завод. В объединения также войдут обслуживающие и торговые предприятия.
Сельскохозяйственные организации объединят в сырьевые зоны перерабатывающих предприятий. Такие зоны были и раньше, в советское время. Но у новых есть отличие, по словам витебского губернатора Николая Шерстнева. Кроме расчетов за полученное сырье, руководство перерабатывающих предприятий будет их развивать, обновлять материальную базу, оказывать финансовую, технологическую и практическую помощь.
У председателей райисполкомов станет еще больше задач.
— У них появятся дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития сельхозорганизаций на территории района. В их функции неизменно входит управление предприятиями, кадровая политика, обеспечение выполнения производственных показателей, безубыточная работа организаций, — уточнил Шерстнев.
В качестве мер финансового оздоровления проект указа предлагает часть долгов (задолженность перед бюджетом, ФСЗН и др.) передать организации по управлению долгами с дальнейшей рассрочкой и отсрочкой. Такую организацию хотят создать при облисполкоме.
— Для погашения этих долгов сельхозорганизациям предлагается отчислять один процент от выручки, перерабатывающим — три процента, — сообщил Николай Шерстнев.
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Как будут возвращать «по рублю». При Витебском облисполкоме хотят создать структуру по управлению долгами
Для погашения долгов сельхозорганизациям предлагается отчислять один процент от выручки, перерабатывающим - три процента.
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