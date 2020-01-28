Как будут возвращать «по рублю». При Витебском облисполкоме хотят создать структуру по управлению долгами

Источник материала: Tut.by

Во время совещания 28 января Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет, — и вернуть 3 млрд рублей . При Витебском облисполкоме планируют создать организацию по управлению долгами, сообщает «Звязда». Издание также рассказывает о деталях проекта указа президента о развитии АПК региона.



Витебский облисполком. Фото: Игорь Матвеев

Вместе с правительством разработан и согласован с высшими должностными лицами проект указа о развитии агропромышленного комплекса Витебской области.

Проект предлагает создать 7 объединений на базе перерабатывающих предприятий области. Это Витебский мясокомбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат, Полоцкий молочный комбинат, Оршанский мясокомбинат, Витебский молочный завод, Верхнедвинский маслосырзавод, Поставский молочный завод. В объединения также войдут обслуживающие и торговые предприятия.

Сельскохозяйственные организации объединят в сырьевые зоны перерабатывающих предприятий. Такие зоны были и раньше, в советское время. Но у новых есть отличие, по словам витебского губернатора Николая Шерстнева. Кроме расчетов за полученное сырье, руководство перерабатывающих предприятий будет их развивать, обновлять материальную базу, оказывать финансовую, технологическую и практическую помощь.

У председателей райисполкомов станет еще больше задач.

— У них появятся дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития сельхозорганизаций на территории района. В их функции неизменно входит управление предприятиями, кадровая политика, обеспечение выполнения производственных показателей, безубыточная работа организаций, — уточнил Шерстнев.

В качестве мер финансового оздоровления проект указа предлагает часть долгов (задолженность перед бюджетом, ФСЗН и др.) передать организации по управлению долгами с дальнейшей рассрочкой и отсрочкой. Такую организацию хотят создать при облисполкоме.

— Для погашения этих долгов сельхозорганизациям предлагается отчислять один процент от выручки, перерабатывающим — три процента, — сообщил Николай Шерстнев.

В 2019 году в Витебской области насчитывалось 185 убыточных организаций без господдержки. Просроченная дебиторская задолженность организаций сельского хозяйства на 1 декабря составляла около 60 млн рублей, просроченная кредиторская задолженность — 480 млн. Задолженность по кредитам и займам — 652 млн рублей. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников сельского хозяйства в 2019-м составила 687 рублей. Около 40% работников отрасли получали зарплату меньше 500 рублей. В 2019 году перерабатывающие предприятия области вышли на безубыточную работу. Количество убыточных предприятий сократилось с 15 до 11, сумма их чистого убытка сократилась почти вдвое. На начало прошлого декабря перерабатывающие предприятия Витебщины имели 210 млн рублей просроченной кредиторской задолженности. Общая сумма задолженности по кредитам и займам — 1,3 млрд рублей (60% суммарных долгов предприятий). Сальдо внешней торговли области положительное, но его размер из года в год сокращается (в 2013 году — 334 млн долларов, за 11 месяцев 2019 года — 98 млн).